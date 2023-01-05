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أردوغان يبحث مع بوتين دعوة لوقف إطلاق النار

2023-01-05 الساعة 1:55
أردوغان يبحث مع بوتين دعوة لوقف إطلاق النار
المواطن - فريق التحرير

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أجرى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، محادثة هاتفية مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، وبحث معه الأزمة السورية والوضع في أوكرانيا والعلاقات الثنائية.

مفاوضات

وقال أردوغان، خلال الاتصال بحسب رويترز: نهدف إلى استكمال خريطة الطريق واتخاذ خطوات ملموسة نحو إنشاء مركز للغاز الطبيعي في تركيا في وقت قريب.

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وحول النتائج الإيجابية للمفاوضات بشأن الحرب الروسية الأوكرانية في ممر الحبوب وتبادل الأسرى ومبادرات المنطقة الآمنة حول محطة زابوروجيا للطاقة النووية، قال أردوغان إن الدعوات للسلام والمفاوضات يجب أن تكون مدعومة بوقف إطلاق النار ورؤية لحل عادل.

إمدادات الحبوب

وشدد أردوغان على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة الآن لتطهير المناطق الحدودية التركية من التنظيمات الإرهابية، وخاصة تل رفعت ومنبج.

وناقش الرئيسان الشهر الماضي هاتفيا، إمدادات الحبوب وإنشاء مركز محتمل للغاز في تركيا. كما تحدث الرئيسان، عن مبادرة لتأسيس قاعدة في تركيا لصادرات الغاز الطبيعي الروسي، وفقًا للكرملين.

مشروعات الطاقة

وعرض بوتين الفكرة في أكتوبر كوسيلة لتغيير مسار الإمدادات من خط أنابيب نورد ستريم الروسي لأوروبا بعد أن تضرر من تفجيرات في سبتمبر. وأبدى أردوغان تأييده للأمر.

ونقلت رويترز عن الكرملين، أنه تم التأكيد على الأهمية الخاصة لمشروعات الطاقة المشتركة، وبالأساس في قطاع الغاز.

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