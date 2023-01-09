أرضية الملعب سبب خسارة الأخضر

أبدى المدير الفني لمنتخب السعودية، سعد الشهري استياءه من أرضية ملعب البصرة الدولي خلال مواجهة العراق اليوم، مؤكدًا أنها كانت سبب خسارة الأخضر.

خسارة الأخضر ضد العراق

ولعب منتخب السعودية ضد العراق اليوم على ملعب البصرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في كأس الخليج “خليجي 25″، وانتهت المباراة بفوز أسود الرافدين بهدفين دون رد.

وجاء ترتيب المجموعة الأولى في خليجي 25 بعد مباريات اليوم، كالتالي؛ منتخب عمان الأول لكرة القدم في الصدارة برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع العراق، ثم السعودية برصيد 3 نقاط، وتتذيل اليمن الترتيب بدون رصيد.

سوء أرضية الملعب السبب

وقال سعد الشهري خلال المؤتمر الصحافي بعد مواجهة الأخضر اليوم: “المباراة لم تكن في كرة القدم، وكنا نلعب كرة شاطئية، والمنتخب العراقي يلعب بطريقة مباشرة ويعتمد على مهاجم طويل القامة”.

وتابع مدرب منتخب السعودية: “لا أستطيع تغيير استراتيجيتي، ولم تكن هناك طريقة للفوز إلا اللعب بلاعبي كرة سلة، وكنت على قناعة أننا لن نعود إلا عن طريق الكرات الثابتة، والعامل البدني هو الفارق في مواجهة اليوم”.

وواصل الشهري تصريحاته قائلًا: “أريد اللعب في أجواء وأرضية مناسبة لأكون ملامًا على تدخلاتي الفنية.. انتهت المباراة ولن نلوم أنفسنا ولا الأجواء”.

وشدد مدرب الأخضر في ختام تصريحاته، على أنه لا بديل عن الفوز ضد منتخب عمان الأول لكرة القدم، تحت أي ظرف سواء من الأجواء الممطرة أو أرضية الملعب، متمنيًا تحقيق الفوز.