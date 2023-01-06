أرضية مرسول بارك متأثرة بالأمطار

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التقطت عدسات الكاميرا وجود أجزاء من ملعب مرسول بارك بالرياض متأثرة بمياه الأمطار، وذلك خلال إقامة مباراة النصر والطائي حاليًا في دوري روشن السعودي للمحترفين.
تسديدة موسونا تعتلي المرمى النصراوي❌#النصر_الطائي | #SSC pic.twitter.com/KtmUI3q4x2قد يهمّك أيضاً
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 6, 2023
وتم ملاحظة أن الكرة تجري بصعوبة على أرضية الملعب المتأثر بمياه الأمطار، حينما حاول اللاعب الزيمبابوي موسونا لاعب الطائي السيطرة على الكرة وتصويبها تجاه حارس مرمى نادي النصر.
وكانت انطلاقة المباراة تأجلت بسبب استمرار هطول الأمطار في الملعب.
يذكر أن المباراة كان من المقرر إقامتها أمس الخميس لكن لم تتم إقامتها بسبب هطول الأمطار ووجود أعطال كهربائية في الملعب، مما جعل لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي تعلن تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة.
وكشف الإعلامي علي العنزي المقرب من النصر عبر حسابه في “تويتر” أن المباراة لن تنطلق في وقتها المحدد.