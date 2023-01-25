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أملًا في تعويض غياب أوسبينا

أرقام أوجستين روسي تُطمئن جماهير النصر

2023-01-25 الساعة 7:17
أرقام أوجستين روسي تُطمئن جماهير النصر
المواطن - فريق التحرير

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نجح نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر في حسم صفقة حارس المرمى الأرجنتيني أوجستين روسي، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الميركاتو الشتوي الحالي.

روسي يعوض أوسبينا

وأعلن النصر بالأمس عن إنهاء مسلي آل معمر لإجراءات التعاقد مع أوجستين روسي، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوكا جونيورز الأرجنتيني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي.

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أوجستين روسي
أوجستين – المصدر @AlNassrFC

وجاء التعاقد مع الحارس الأرجنتيني، بعد تعرض حارس النصر الأساسي، دافيد أوسبينا للإصابة خلال مواجهة الشباب، وخضع لعملية جراحية في المرفق الأسبوع الماضي، وسيغيب عن الملاعب لمدة 8 أسابيع، قبل العودة للمشاركة بالتدريبات.

إصابة حارس النصر أوسبينا
خروج أوسبينا مصابًا – المصدر @AlNassrFC

أبرز إحصائيات أوجستين روسي

وكشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أبرز أرقام أوجستين روسي في الدوري الأرجنتيني لكرة القدم عام 2022، ومنحته تقييم 7.13 درجات.

وشارك روسي في 24 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوكا جونيورز، واستقبل 22 هدفًا، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه 10 مرات، وقام بـ75 تصديًا بينهم 46 تصديًا من داخل منطقة الجزاء، وبلغت نسبة تصدياته الناجحة 77%، ووصل معدل التصديات إلى 3.1 تصديًا لكل لقاء.

أوجستين روسي
روسي

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