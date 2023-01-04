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قبل مشاركته بالنسخة الـ25

أرقام المنتخب السعودي في كأس الخليج

2023-01-04 الساعة 4:38
أرقام المنتخب السعودي في كأس الخليج
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج “خليجي 25″، وسط تمنيات بظهور الأخضر بشكل مميز والمنافسة على اللقب.

إحصائيات الأخضر بكأس الخليج

وشارك المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في 23 نسخة من بطولة كأس الخليج، وخاض 111 مباراة، نجح في تحقيق الفوز 57 مرة، وخسر 28 لقاء، وتعادل سلبيًا 10 مرات وإيجابيًا 16 مرة، واهتزت شباكه 104 مرات.

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ونجح الأخضر في تسجيل 163 هدفًا ضمن منافسات بطولة كأس الخليج، 72 منهم في الشوط الأول و91 خلال أحداث الشوط الثاني، بمعدل وصل إلى 1.47 هدف في المباراة، وحصل على 22 ركلة جزاء، سجل 14 وأهدر 8 ركلات.

ونال المنتخب السعودي 118 بطاقة صفراء و10 بطاقات حمراء، بينهم 5 بشكل مباشر، و5 بعد الحصول على بطاقة صفراء ثانية، ونجح في التتويج بلقب كأس الخليج 3 مرات.

كأس الخليج
كأس البطولة – المصدر @AGCFF

المنتخب السعودي في خليجي 25

وفي السياق ذاته، غادرت بعثة المنتخب السعودي بقيادة المدير الفني سعد الشهري، اليوم الأربعاء، إلى العراق، استعدادًا للمشاركة في “خليجي 25”.

المنتخب السعودي
جانب من مغادرة المنتخب – المصدر @SaudiNT

ومن المقرر أن يفتتح الأخضر مشواره في “خليجي 25″، بمواجهة اليمن يوم الجمعة المقبل، على أن يخوض ثاني مواجهاته يوم 9 يناير ضد منتخب العراق، ويختتم مرحلة المجموعات بلقاء عمان، يوم الخميس الموافق 12.

وخاض المنتخب السعودي معسكرًا إعداديًا في الرياض بداية من الأحد الماضي وحتى المغادرة اليوم، حيث حرص سعد الشهري على تطبيق عدد من الجمل الفنية والتكتيكة التي سينتهجها في “خليجي 25″، كما اطمأن على جاهزية اللاعبين.

خليجي 25
شعار البطولة – المصدر saff

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