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التعاون بين البلدين في كافة المجالات لمد جسور أخوية راسخة

أرقام ترسخ جهود السعودية والعراق لتعزيز التعاون مع انطلاق كأس الخليج

2023-01-06 الساعة 9:52
أرقام ترسخ جهود السعودية والعراق لتعزيز التعاون مع انطلاق كأس الخليج
المواطن - فريق التحرير

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مع انطلاق بطولة كأس الخليج 25، تبذل السعودية والعراق جهودًا ملموسة لتعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات ومنها المجال الثقافي، إذ شاركت المملكة في معرض بغداد الدولي للكتاب في العام 2019، كما كان العراق ضيف شرف “معرض الرياض الدولي للكتاب 2021″، حيث تسهم مثل هذه المبادرات في تعزيز أواصر العلاقات بين البلدين الشقيقين عبر التواصل الثقافي بما يحقق ما يصبو إليه الشعبان العراقي والسعودي من مد جسور أخوية راسخة.

أوجه التعاون بين السعودية والعراق

وتوجد 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم موقعة بين الجانبين السعودي والعراقي في جميع المجالات، وسيكون لها أثر كبير في رفع مستوى التعاون بين البلدين بما يحقق تطلعات قادتيهما وشعبيهما الشقيقين، وسيسهم تفعيل مشروع الربط الكهربائي بين المملكة والعراق، في دعم قدرات العراق على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، وإنهاء معاناة المواطنين العراقيين من الانقطاعات المتكررة للخدمة الكهربائية.

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كما تلتزم السعودية بدعم أمن واستقرار وتنمية العراق، وتأمل أن تستمر مسيرة النجاح للحكومة العراقية في السعي نحو استقرار وازدهار جمهورية العراق، بما يضمن استقرار العراق ووحدة أراضيه، وتحقيق ما يتطلع إليه الشعب العراقي، كما تدعم تضافر الجهود الإقليمية والدولية كافة لتحقيق ذلك.

كما عززت السعودية والعراق تعاونهما في مجال النقل، من خلال الاتفاق على إعادة تأهيل وتهيئة منفذ جديدة عرعر في الجانبين السعودي والعراقي، وتنفيذ مشروع توسعة الطريق الرابط بين المنفذ والحدود السعودية، بإنشاء جسرين يعبران وادي عرعر بتكلفة بلغت 78 مليون ريال.

دعم بكافة المجالات

وتدعم السعودية جهود الحكومة العراقية في مجال تنمية وتأهيل القوى البشرية، إذ أطلقت وزارة التعليم السعودية بالتنسيق مع الجانب العراقي برنامج “منح النخب”، لتقديم 100 منحة دراسية سنوية للطلبة العراقيين لمدة 5 سنوات في جامعات المملكة، تشمل جميع التخصصات الإنسانية والعلمية والهندسية والصحية في مراحل البكالوريوس – الماجستير – الدكتوراه.

وقع الصندوق السعودي للتنمية اتفاقيتي قرضين لتمويل المشروعات في العراق، أولاهما لإنشاء صوامع الغلال في (الديوانية) بقيمة 25 مليون دولار، والثانية لتشييد مستشفى الصقلاوية بـ15 مليون دولار.

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