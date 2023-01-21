أرقام ماركوس أمارال قبل الانضمام للأهلي

نجحت إدارة النادي الأهلي في التوصل إلى اتفاق مع المهاجم البرازيلي ماركوس أمارال، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الميركاتو الشتوي الحالي.

أمارال يصل جدة

وأعلن النادي الأهلي بالأمس عن وصول ماركوس أمارال صاحب الـ28 عامًا، إلى جدة، تمهيدًا لإجراء الفحص الطبي، قبل التوقيع الرسمي معه؛ للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

ومن المتوقع أن تنهي إدارة النادي الأهلي كافة الإجراءات خلال الساعات القادمة، لتجهيز المهاجم البرازيلي جيدًا من جانب الجهاز الفني، للمشاركة في مواجهة الجبلين المؤجلة من الجولة العاشرة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

أبرز إحصائيات ماركوس أمارال

وكشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أبرز أرقام ماركوس أمارال مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ووهان ثري في الدوري الصيني عام 2022.

وخاض أمارال 26 مباراة في الدوري الصيني 2022، ونجح في تسجيل 27 هدفًا، وبلغت نسبة الترجمة إلى الأهداف 26%، كما نجح في صناعة هدفين، وقام بـ104 تسديدات، 47 منهم على المرمى، وصنع 21 فرصة، ومنحته تقييم 7.57 درجة.