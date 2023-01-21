Icon

27 وظيفة للجنسين عبر برنامج العمل عن بعد Icon أمن الوطن خط أحمر.. مروجو مادة الشبو يستهدفون تدمير الشباب Icon أرقام ماركوس أمارال قبل الانضمام للأهلي Icon سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 6 مناطق Icon طلب وجبة من ماكدونالدز فحصل على 5 آلاف دولار بالخطأ Icon صاحب تذكرة فوق الخيال: كنت مستعدًّا للمزايدة حتى 25 مليون ريال Icon وليد الفراج: 5 قنوات أوروبية ستنقل مباريات النصر ولقاءات القمة بـ دوري روشن Icon توقعات بسحب رعدية ممطرة في الجوف للغد Icon قصة ملهمة لشاب عربي جمع ثروة ضخمة بأمريكا Icon حكم مباراة السعودية والأرجنتين يُدير لقاء الأهلي والزمالك Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
تألق في الدوري الصيني

أرقام ماركوس أمارال قبل الانضمام للأهلي

2023-01-21 الساعة 11:42
أرقام ماركوس أمارال قبل الانضمام للأهلي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نجحت إدارة النادي الأهلي في التوصل إلى اتفاق مع المهاجم البرازيلي ماركوس أمارال، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الميركاتو الشتوي الحالي.

أمارال يصل جدة

وأعلن النادي الأهلي بالأمس عن وصول ماركوس أمارال صاحب الـ28 عامًا، إلى جدة، تمهيدًا لإجراء الفحص الطبي، قبل التوقيع الرسمي معه؛ للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

قد يهمّك أيضاً
Img

1973 جولة رقابية على المنشآت الصحية في الرياض

Img

سرب نحل يلغي رحلة جوية بالبرازيل

ماركوس أمارال مع الأهلي
أمارال بعد وصوله جدة – المصدر @ALAHLI_FC

ومن المتوقع أن تنهي إدارة النادي الأهلي كافة الإجراءات خلال الساعات القادمة، لتجهيز المهاجم البرازيلي جيدًا من جانب الجهاز الفني، للمشاركة في مواجهة الجبلين المؤجلة من الجولة العاشرة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

ماركوس أمارال
أمارال بعد وصوله جدة – المصدر @ALAHLI_FC

أبرز إحصائيات ماركوس أمارال

وكشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أبرز أرقام ماركوس أمارال مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ووهان ثري في الدوري الصيني عام 2022.

وخاض أمارال 26 مباراة في الدوري الصيني 2022، ونجح في تسجيل 27 هدفًا، وبلغت نسبة الترجمة إلى الأهداف 26%، كما نجح في صناعة هدفين، وقام بـ104 تسديدات، 47 منهم على المرمى، وصنع 21 فرصة، ومنحته تقييم 7.57 درجة.

ماركوس أمارال
أمارال

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تاليسكا يواصل تألقه في دوري روشن
آخر الاخبار

تاليسكا يواصل تألقه في دوري روشن

آخر الاخبار
وزير المالية بدافوس: الصين أكبر شريك تجاري...
السعودية اليوم

وزير المالية بدافوس: الصين أكبر شريك تجاري...

السعودية اليوم
أمطار غزيرة وبرد على العاصمة المقدسة والجموم...
السعودية اليوم

أمطار غزيرة وبرد على العاصمة المقدسة والجموم...

السعودية اليوم
إعادة فتح طريق الهدا من الاتجاهين بعد...
السعودية اليوم

إعادة فتح طريق الهدا من الاتجاهين بعد...

السعودية اليوم
السيسي يطمئن المصريين: ليس لدينا أزمة دولار
العالم

السيسي يطمئن المصريين: ليس لدينا أزمة دولار

العالم
معاناة عبدالرزاق حمدالله ضد الهلال مستمرة
الرياضة

معاناة عبدالرزاق حمدالله ضد الهلال مستمرة

الرياضة
زوجة رئيس المكسيك تحرج جو بايدن
العالم

زوجة رئيس المكسيك تحرج جو بايدن

العالم
الجامعة العربية المفتوحة تعلن مواعيد القبول للفصل الدراسي...
السعودية اليوم

الجامعة العربية المفتوحة تعلن مواعيد القبول للفصل الدراسي...

السعودية اليوم