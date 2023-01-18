أرقام ميلان وإنتر قبل ديربي اليوم

يجذب ديربي ميلان وإنتر اليوم أنظار الجماهير، في ظل المنافسة القوية بينهما للظهور بشكل مميز وتحقيق لقب كأس السوبر الإيطالي.

كأس السوبر الإيطالي اليوم

ومن المقرر أن يلعب ميلان وإنتر في نهائي كأس السوبر الإيطالي، اليوم الأربعاء، عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

ويشارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان في مباراة كأس السوبر باعتباره بطلًا للدوري الإيطالي الممتاز في الموسم الرياضي الماضي، فيما توج إنتر بلقب كأس إيطاليا.

ويدير الحكم فابيو ماريسكا ديربي ميلان وإنتر اليوم، ويساعده ستيفانو ألاسيو وجيوفاني باتشيني، والحكم الرابع دانييلي تشيفي، فيما سيكون ألياندرو دي باولو حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده روساريو أبيسو.

أبرز أرقام ميلان وإنتر

وتتشابه ظروف ميلان وإنتر قبل ديربي اليوم بالرياض، حيث خاض الروسونيري 18 مباراة في الدوري الإيطالي لكرة القدم، نجح في تحقيق الفوز 11 مرة، وتعادل 5 مرات، وخسر مرتين، وسجل 35 هدفًا واستقبل 20 هدفًا.

ويُعد رفائيل لياو هو هداف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان برصيد 8 أهداف، وصنع 5 أهداف، كما أنه صاحب أعلى معدل تسديد بـ3.2، ويُعد فيكايو توموري صاحب أعلى معدل للتمريرات بـ48.9.

على الجانب الآخر، نجح إنتر ميلان في الفوز 12 مرة، وتعادل مباراة وخسر 5 مرات في الدوري الإيطالي هذا الموسم، وأحرز 38 هدفًا واستقبل 24 هدفًا، ويُعد لاوتارو مارتينيز هو هدافه بـ9 أهداف، وصاحب أعلى معدل تسديد بـ3.2، ويُعتبر نيكولو باريلا هو الأكثر صناعة للأهداف بـ5 أهداف.