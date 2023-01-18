Icon

أرقام ميلان وإنتر قبل ديربي اليوم Icon مايكروسوفت تتخلى عن 11 ألف موظف  Icon انتفاضة الفيحاء تقلق الاتحاد Icon المأكولات الشتوية تتسيد مائدة المخيمات والنزهات بالحدود الشمالية Icon بوتين يروي موقفًا مأساويًا لوالدته ويكشف عن مصير أخيه Icon رونالدو وميسي في مواجهة خارج أوروبا للمرة الأولى Icon تفاصيل الحجز بعد إتمام التقديم على الحج Icon مذكرة تفاهم بين هيئة الصحفيين وقيصرية الكتاب Icon انطلاق منافسات دورة الألعاب الرياضية الـ18 للقوات المسلحة الأسبوع المقبل Icon 11 سدًا في الجوف بطاقة استيعابية تفوق 15 مليون متر مكعب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات الدوري الإيطالي

أرقام ميلان وإنتر قبل ديربي اليوم

2023-01-18 الساعة 5:39
أرقام ميلان وإنتر قبل ديربي اليوم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يجذب ديربي ميلان وإنتر اليوم أنظار الجماهير، في ظل المنافسة القوية بينهما للظهور بشكل مميز وتحقيق لقب كأس السوبر الإيطالي.

كأس السوبر الإيطالي اليوم

ومن المقرر أن يلعب ميلان وإنتر في نهائي كأس السوبر الإيطالي، اليوم الأربعاء، عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

قد يهمّك أيضاً
Img

أبطال كأس السوبر الإيطالي قبل مباراة الأربعاء

Img

وفاة نجم المنتخب السعودي شايع النفيسة

ويشارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان في مباراة كأس السوبر باعتباره بطلًا للدوري الإيطالي الممتاز في الموسم الرياضي الماضي، فيما توج إنتر بلقب كأس إيطاليا.

ويدير الحكم فابيو ماريسكا ديربي ميلان وإنتر اليوم، ويساعده ستيفانو ألاسيو وجيوفاني باتشيني، والحكم الرابع دانييلي تشيفي، فيما سيكون ألياندرو دي باولو حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده روساريو أبيسو.

ميلان وإنتر
موعد مباراة ميلان وإنتر – المصدر @Inter_en

أبرز أرقام ميلان وإنتر

وتتشابه ظروف ميلان وإنتر قبل ديربي اليوم بالرياض، حيث خاض الروسونيري 18 مباراة في الدوري الإيطالي لكرة القدم، نجح في تحقيق الفوز 11 مرة، وتعادل 5 مرات، وخسر مرتين، وسجل 35 هدفًا واستقبل 20 هدفًا.

ميلان
لاعبو ميلان – المصدر @acmilan

ويُعد رفائيل لياو هو هداف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان برصيد 8 أهداف، وصنع 5 أهداف، كما أنه صاحب أعلى معدل تسديد بـ3.2، ويُعد فيكايو توموري صاحب أعلى معدل للتمريرات بـ48.9.

ميلان ضد يوفنتوس
رفائيل لياو

على الجانب الآخر، نجح إنتر ميلان في الفوز 12 مرة، وتعادل مباراة وخسر 5 مرات في الدوري الإيطالي هذا الموسم، وأحرز 38 هدفًا واستقبل 24 هدفًا، ويُعد لاوتارو مارتينيز هو هدافه بـ9 أهداف، وصاحب أعلى معدل تسديد بـ3.2، ويُعتبر نيكولو باريلا هو الأكثر صناعة للأهداف بـ5 أهداف.

إنتر ميلان
لاعبو الإنتر – المصدر @Inter_en

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضبط عدد من المتسولين بالمدينة المنورة
السعودية اليوم

ضبط عدد من المتسولين بالمدينة المنورة

السعودية اليوم
خبير تحكيمي يُحذر الهلال والنصر من الحكم...
الرياضة

خبير تحكيمي يُحذر الهلال والنصر من الحكم...

الرياضة
حالات محاسبة من يُعلن عن منتج مقلد...
السعودية اليوم

حالات محاسبة من يُعلن عن منتج مقلد...

السعودية اليوم
جولة داخل مخبأ صاروخي سري للغاية في...
تقارير

جولة داخل مخبأ صاروخي سري للغاية في...

تقارير
“نبيه” مبادرة توعوية تستهدف 224 مدرسة ثانوي...
السعودية اليوم

“نبيه” مبادرة توعوية تستهدف 224 مدرسة ثانوي...

السعودية اليوم
السجن 10 سنوات لمن يتسلم مواد نووية...
السعودية اليوم

السجن 10 سنوات لمن يتسلم مواد نووية...

السعودية اليوم
برشلونة يواصل تدريباته لمواجهة بيتيس غدًا
الرياضة

برشلونة يواصل تدريباته لمواجهة بيتيس غدًا

الرياضة
تأخر دخول الشتاء وراء الأمطار الغزيرة والعواصف...
السعودية اليوم

تأخر دخول الشتاء وراء الأمطار الغزيرة والعواصف...

السعودية اليوم