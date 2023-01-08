Icon

طرح تذاكر مباراة نجوم النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان Icon أمير القصيم يثمن مبادرة تنزه المواطنين بمحمية المسند خلال الشتاء Icon الاتحاد الأكثر حضورًا بـ200 ألف مشجع Icon مركز إدارة أزمات مكة يحذر من حالة مطرية بجدة الليلة Icon مشاهد مخيفة لتأثير العواصف والفيضانات على كاليفورنيا Icon تعليق الدراسة الحضورية غدًا بمدارس مكة والجموم والكامل وبحرة Icon بداية مميزة لـ أندريس روا مع الباطن Icon توقعات بحالة جديدة من عدم الاستقرار الجوي غدًا Icon قريبًا السماح باصطياد الوضيحي وغزال الريم بمحمية الإمام تركي Icon موعد مباراة الشباب والاتحاد والقنوات الناقلة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تقارير
العالم
حصاد اليوم
الضحايا بالمئات أسبوعيًا

أزمات عديدة تلاحق القطاع الصحي في بريطانيا

2023-01-08 الساعة 5:03
أزمات عديدة تلاحق القطاع الصحي في بريطانيا
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تئن بريطانيا من تصاعد حاد لأزمة قطاع الرعاية الصحية، تحت ضغط إضرابات الكوادر الصحية والتمريضية الشحيحة بالفعل، ومن عجز المستشفيات والمراكز المختصة عن استيعاب الحالات المرضية المتزايدة.

وعقد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اجتماع أزمة مع وزراء الحكومة لبحث سبل إنهاء أزمة الرعاية الصحية التي تسببت في جعل آلاف المرضى عالقين خارج المستشفيات.

قد يهمّك أيضاً
Img

السجن 20 عامًا لحانوتية تبيع أجزاء من جثث الموتى

Img

رقم استثنائي ينتظر الفيحاء

أسباب الأزمة

من أبرز العوامل التي تسبب في الأزمة ما يلي، بحسب موقع سكاي نيوز عربية:

  • زيادة الطلب على الرعاية بعد تخفيف قيود مكافحة جائحة كورونا.
  • وجود طفرة في الإنفلونزا والفيروسات الشتوية الأخرى، بعد عامين من الإغلاق.
  • نقص العاملين.
  • شح العمالة الأوروبية في بريطانيا عقب انسحابها من الاتحاد الأوروبي.
  • تداعيات الحرب الأوكرانية على الاقتصاد البريطاني.
  • التداعيات انعكست خاصة على ميزانيات القطاع الصحي الذي كان متأزمًا بسبب كورونا.
  • شيخوخة المجتمع البريطاني التي تستنزف قطاع الرعاية الصحية.

أرقام خطيرة

  • يشغل آلاف الأسرّة في المستشفيات حاليًا أشخاص مؤهلون للخروج لكن ليس لديهم مكان يذهبون إليه بسبب ندرة الأماكن المخصصة للرعاية طويلة الأجل.
  • 33 % فقط من المرضى المؤهلين للخروج من المستشفيات، غادروها خلال الأيام الماضية.
  • أدى هذا إلى توقف سيارات الإسعاف خارج المستشفيات مع المرضى الذين لا يمكن قبولهم، وفي المقابل ينتظر الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية طارئة لساعات طويلة لحين وصول سيارات الإسعاف.
  • قادة القطاع الصحي قالوا إن هذه التأخيرات تسببت على الأرجح في وفاة المئات.
  • تفاقمت أزمة نفقات المعيشة جراء ارتفاع تكاليف وفواتير الطعام والطاقة الأمر الذي ترك بعض العاملين بالقطاع الصحي يكابدون لتغطية تكاليف المعيشة المتضخمة.
  • نظمت الممرضات وطواقم الإسعاف إضرابات واسعة، كجزء من أكبر موجة من الإضرابات في المملكة المتحدة منذ عقود، على سبيل المثال، شرعت ممرضات بريطانيا في إضراب للمرة الأولى منذ 106 أعوام.

أزمات عديدة تلحق بالقطاع الصحي في بريطانيا

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مبابي يُسجل هدفين لـ فرنسا ويُورط الأرجنتين
الرياضة

مبابي يُسجل هدفين لـ فرنسا ويُورط الأرجنتين

الرياضة
تنبيه من أمن الطرق لقائدي المركبات بـ...
السعودية اليوم

تنبيه من أمن الطرق لقائدي المركبات بـ...

السعودية اليوم
التعاون يُنهي الشوط الأول متقدمًا بهدفين
الرياضة

التعاون يُنهي الشوط الأول متقدمًا بهدفين

الرياضة
القنوات الناقلة لـ مباراة هولندا ضد الأرجنتين
كأس العالم

القنوات الناقلة لـ مباراة هولندا ضد الأرجنتين

كأس العالم
منع الرئيس الموريتاني ولد عبدالعزيز من مغادرة...
العالم

منع الرئيس الموريتاني ولد عبدالعزيز من مغادرة...

العالم
وظائف بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”
السعودية اليوم

وظائف بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”

السعودية اليوم
مطار الملك عبدالعزيز: ظروف الطقس قد تؤدي...
السعودية اليوم

مطار الملك عبدالعزيز: ظروف الطقس قد تؤدي...

السعودية اليوم
مسام ينتزع 1028 لغمًا حوثيًا في اليمن
السعودية اليوم

مسام ينتزع 1028 لغمًا حوثيًا في اليمن

السعودية اليوم