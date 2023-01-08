أزمات عديدة تلاحق القطاع الصحي في بريطانيا

تئن بريطانيا من تصاعد حاد لأزمة قطاع الرعاية الصحية، تحت ضغط إضرابات الكوادر الصحية والتمريضية الشحيحة بالفعل، ومن عجز المستشفيات والمراكز المختصة عن استيعاب الحالات المرضية المتزايدة.

وعقد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اجتماع أزمة مع وزراء الحكومة لبحث سبل إنهاء أزمة الرعاية الصحية التي تسببت في جعل آلاف المرضى عالقين خارج المستشفيات.

أسباب الأزمة

من أبرز العوامل التي تسبب في الأزمة ما يلي، بحسب موقع سكاي نيوز عربية:

زيادة الطلب على الرعاية بعد تخفيف قيود مكافحة جائحة كورونا.

وجود طفرة في الإنفلونزا والفيروسات الشتوية الأخرى، بعد عامين من الإغلاق.

نقص العاملين.

شح العمالة الأوروبية في بريطانيا عقب انسحابها من الاتحاد الأوروبي.

تداعيات الحرب الأوكرانية على الاقتصاد البريطاني.

التداعيات انعكست خاصة على ميزانيات القطاع الصحي الذي كان متأزمًا بسبب كورونا.

شيخوخة المجتمع البريطاني التي تستنزف قطاع الرعاية الصحية.

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