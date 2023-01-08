أزمات عديدة تلاحق القطاع الصحي في بريطانيا

طرح تذاكر مباراة نجوم النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان أمير القصيم يثمن مبادرة تنزه المواطنين بمحمية المسند خلال الشتاء الاتحاد الأكثر حضورًا بـ200 ألف مشجع مركز إدارة أزمات مكة يحذر من حالة مطرية بجدة الليلة مشاهد مخيفة لتأثير العواصف والفيضانات على كاليفورنيا تعليق الدراسة الحضورية غدًا بمدارس مكة والجموم والكامل وبحرة بداية مميزة لـ أندريس روا مع الباطن توقعات بحالة جديدة من عدم الاستقرار الجوي غدًا قريبًا السماح باصطياد الوضيحي وغزال الريم بمحمية الإمام تركي موعد مباراة الشباب والاتحاد والقنوات الناقلة
تئن بريطانيا من تصاعد حاد لأزمة قطاع الرعاية الصحية، تحت ضغط إضرابات الكوادر الصحية والتمريضية الشحيحة بالفعل، ومن عجز المستشفيات والمراكز المختصة عن استيعاب الحالات المرضية المتزايدة.
وعقد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اجتماع أزمة مع وزراء الحكومة لبحث سبل إنهاء أزمة الرعاية الصحية التي تسببت في جعل آلاف المرضى عالقين خارج المستشفيات.
من أبرز العوامل التي تسبب في الأزمة ما يلي، بحسب موقع سكاي نيوز عربية: