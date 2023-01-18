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أحمد فتوح وعبدالله جمعة مهددان بالإيقاف

أزمة المنشطات تثير الجدل قبل قمة الأهلي والزمالك

2023-01-18 الساعة 9:19
أزمة المنشطات تثير الجدل قبل قمة الأهلي والزمالك
المواطن - محمد سمعه

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لا تزال أزمة المنشطات الخاصة باللاعبين أحمد فتوح وعبدالله جمعة تثير الجدل، وذلك قبل قمة الأهلي والزمالك مساء السبت المقبل في الدوري المصري الممتاز.

تفاصيل الأزمة

وكانت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات أصدرت بيانًا يوم الثامن من يناير الجاري بشأن أزمة فتوح وجمعة بعد أن وجه لهما مرتضى منصور رئيس الزمالك تهمة تناول المنشطات والمواد المخدرة.

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وبسبب تلك الأزمة فإن فتوح وجمعة غابا عن لقاءات الزمالك الأخيرة في الدوري المصري ضد كل من الداخلية والاتحاد السكندري وبيراميدز في كأس مصر.

ودشن جمهور الكرة المصرية وسم ” كشف المنشطات حتمي قبل لقاء القمة”، حيث طالبوا بتوقيع الكشف والفحص على لاعبي الزمالك فتوح وجمعة، لمعرفة إذا ماكان الثنائي بريئًا من تعاطي المنشطات أو تعاطها بالفعل.

الأهلي والزمالك - أحمد فتوح وعبدالله جمعة
فتوح وجمعة

الأهلي والزمالك

وتُقام مباراة الأهلي ضد الزمالك على ملعب القاهرة الدولي مساء السبت المقبل في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.

ويعيش نادي الزمالك فترة غير موفقة في النتائج، حيث ودع بطولة كأس مصر موسم 2021/2022 من دور نصف النهائي، بعد خسارته أمام نادي بيراميدز بركلات الجزاء الترجيحية، عقب التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق.

الأهلي والزمالك

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