أزمة بيض غير مسبوقة بسبب إنفلونزا الطيور

تلقت لجنة التجارة الفيدرالية في الولايات المتحدة عدة طلبات، لفتح تحقيق بشأن أسعار البيض التي ارتفعت لأكثر من ثلاثة أضعاف في الآونة الأخيرة.

إنفلونزا الطيور

يأتي ذلك في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولو قطاع الزراعة هذا الارتفاع إلى تفشي إنفلونزا الطيور، التي أفقدت السوق نسبة مهمة من المعروضات من البيض.

وقالت إميلي ميتز، رئيسة مجلس مؤسسة البيض الأمريكي: “أعتقد أن الناس تعاني من صدمة قوائم الأسعار، لم يتوقعوا زيادات مماثلة في هذا الوقت الذي تشهد فيه الأسعار ارتفاعا بسبب التضخم، حتى تأتيهم زيادة أخرى في مادة أساسية كالبيض بسبب إنفلونزا الطيور”.

ارتفاع الأسعار

وأفادت وزارة الزراعة الأمريكية بأن الأسعار تعكس ‏مجموعة من العوامل، في مقدمتها التضخم، بالإضافة لتراجع إنتاج البيض بنحو 29 % نهاية العام الماضي، ومع أن الأسعار مبالغ فيها بالنسبة للأمريكيين، فإنهم لا يجدون بداً من اقتناء هذه المادة الأساسية.

ولم يكن أمام كثير من المحلات سوى الاعتذار لزبائنها عن ارتفاع الأسعار، أو عدم وجود ما يكفي من البيض لتلبية طلباتهم، مع استمرار الطلب وانخفاض العرض.

نفوق الدجاج

وأشارت وزارة الزراعة الأمريكية، إلى أنه نفق نحو 58 مليون دجاجة بسبب إنفلونزا الطيور منذ بداية عام 2022. لكنها تتوقع استقرار أسعار البيض خلال الفترة المقبلة بعد السيطرة على جزء من مشاكل سلاسل التوريد التي يعاني القطاع منها منذ فترة.