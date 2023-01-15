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يوجد نحو 30 مليون طفل مهدد بالمجاعة

أزمة غذاء جديدة تضرب العالم في 2023

2023-01-15 الساعة 4:26
أزمة غذاء جديدة تضرب العالم في 2023
المواطن- فريق التحرير

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تشهد دول العالم أزمات جديدة خلال عام 2023 الجاري فيما يتعلق بتوفير المواد الغذائية الأساسية لمواطنيها، فيما يتوقع أن تتضاعف معدلات النقص الحاد في الغذاء في بعض البلدان.

30 مليون طفل مهدد بالمجاعة

وحذرت الأمم المتحدة من تفاقم أزمة نقص الغذاء على مستوى العالم، مؤكدة أن نحو 30 مليون طفل يواجهون شبح المجاعة في 15 دولة من بينها أفغانستان.

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وتتزايد معدلات الفقر في دول العالم بسبب تنامي الأسباب المؤدية لانهيار الاقتصاد العالمي، وفي مقدمتها الحرب الأوكرانية وجائحة كورونا، الأمر الذي يلقي بظلال ثقيلة على كافة دول العالم بلا استثناء، حيث تشهد الاقتصاديات الكبرى معدلات غير مسبوقة من التضخم، ونقص في المواد الأساسية خاصة مشتقات البترول.

وفي المقابل تئن الدول النامية والفقيرة بسبب تراجع معدلات النمو وارتفاع نسب الفقر، وزيادة أسعار كافة السلع والمنتجات، بينما تعجز المنظمات الإنسانية عن سد الحاجة من المواد الغذائية والدوائية الأساسية لعدة أسباب، أهمها الحروب والنزاعات المعيقة لعملية وصول المساعدات إلى هذه الدول.

وتسببت الحرب الأوكرانية في تقليص حجم المساعدات الإنسانية من الأمم المتحدة التي كانت تمر عبر الموانئ الأوكرانية من الوصول إلى الدول الإفريقية التي تعاني معدلات متفاوتة من الفقر.

أزمة غذاء جديدة تضرب العالم في 2023 (2)

الدول الأكثر تضررًا من أزمة الغذاء

نشرت الأمم المتحدة في بيان قائمة بالدول الـ15 الأكثر تضررًا من أزمة الغذاء، وهم:

  • أفغانستان
  • بوركينا فاسو
  • تشاد
  • جمهورية الكونغو الديمقراطية
  • إثيوبيا
  • هايتي
  • كينيا
  • مدغشقر
  • مالي
  • النيجر
  • نيجيريا
  • الصومال
  • السودان
  • جنوب السودان
  • اليمن

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