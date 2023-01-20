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قد تحدث في غضون عدة أشهر

أزمة مالية مرتقبة في أمريكا بسبب سقف الدين العام 

2023-01-20 الساعة 11:35
أزمة مالية مرتقبة في أمريكا بسبب سقف الدين العام 
المواطن- فريق التحرير

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يتكهن الخبراء الاقتصاديون بحدوث أزمة مالية مرتقبة في أمريكا، حيث وصل الدين العام إلى سقف الـ 31.4 تريليون دولار وسط مواجهة بين البيت الأبيض بزعامة الديمقراطيين ورئيسهم جو بايدن، وبين مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

وقد يؤدي رفع سقف الدين العام إلى أزمة مالية في غضون بضعة أشهر.

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أزمة مالية مرتقبة في أمريكا بسبب سقف الدين العام 

إجراءات غير عادية 

وقالت وزيرة الخزانة، جانيت يلين، لقادة الكونغرس، بمن فيهم رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، إن وزارتها بدأت في استخدام إجراءات غير عادية لإدارة النقد يمكن أن تجنبها التخلف عن السداد حتى الخامس من يونيو.

واعتبرت بلين أنه ما لم يقم الكونغرس برفع سقف الدين، ليتجاوز مبلغ 31.4 تريليون دولار، فإن البلاد ستدخل في إجراءات استثنائية، ستكون لها نتائج مريرة على الأمريكيين في الداخل، كما ستنعكس على مقدرة أمريكا على سداد ديونها.

ويهدف الجمهوريون، الذين فازوا بأغلبية في مجلس النواب حديثًا، إلى استغلال الوقت حتى نفاد مناورات وزارة الخزانة الطارئة؛ لفرض تخفيضات في الإنفاق من بايدن ومجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون.

ومع ذلك، قالت نائبة السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض أوليفيا دالتون، إنه لن تكون هناك مفاوضات بشأن سقف الديون ويجب على الكونغرس معالجة هذا دون شروط كما فعلوا ثلاث مرات في عهد ترامب.

أزمة مالية مرتقبة في أمريكا بسبب سقف الدين العام 

مخاوف من تكرار سيناريو 2011

وأثار النزاع بشأن سقف الدين المخاوف من معركة المطولة كالتي حدثت في 2011 وأدت إلى خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.

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