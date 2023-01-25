أمريكية تطلب 20 دولارًا في الساعة مقابل الاعتناء بحفيدتها سجن مسلم هندي مدى الحياة بسبب قطيع من البقر أزمة مرتضى منصور وكلاتنبيرج تصل للصحافة الإنجليزية صالح الشهري: طريقة واحدة لـ الهلال للعبور إلى نهائي السوبر السعودي شركة علم تفتح التقديم على برنامج التدريب التعاوني مايك بومبيو: محمد بن سلمان شخصية تاريخية وأهم قادة عصره الدراسة عن بعد غدًا بجميع مدارس المجمعة بسبب الطقس الفريق البسامي يبحث تنفيذ الخطط الأمنية لحفظ سلامة الحجاج العثور على 100 حمار مذبوح بالفيوم المصرية النيابة: يجب الإبلاغ الفوري عن حالات الإيذاء حال وقوعها
تسببت تصريحات مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، النارية ضد الحكم الإنجليزي السابق مارك كلاتنبيرج في وصول الأزمة بينهما إلى الصحافة الإنجليزية.
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن أمس الثلاثاء عن رحيل كلاتنبيرج من منصبه كرئيس للجنة الحكام باتحاد القدم المصري، وذلك بعد أن تولى المنصب قبل عدة أشهر.
وقالت صحيفة The Sun البريطانية: ” اتهامات خطيرة من رئيس ناد ضد مارك كلاتنبيرج أجبرته على مغادرة مصر حفاظًا على سلامته”.
وكشفت الصحيفة ذاتها أن كلاتنبيرج تعرض للخداع من قبل مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم، حيث يتم تغيير الحكام الذي اختارهم لإدارة المباريات دون الرجوع له.
وأفادت الصحيفة أن كلاتنبيرج له 32 ألف جنيه إسترليني كمستحقات لم يحصل عليها من الاتحاد المصري لكرة القدم.
جدير بالذكر أن كلاتنبيرج صاحب الـ47 عامًا اعتزل التحكيم في عام 2017، وسبق له إدارة بعض المباريات المهمة كحكم مثل إدارته نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2016 بين فريقي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد الإسبانيين بالإضافة لإدارة نهائي كأس أمم أوروبا 2016 بين منتخبي فرنسا والبرتغال.
يذكر أن مرتضى منصور ذاته كان أعلن أمس عن إقالة المدرب البرتغالي جوزفالدو فيريرا من تدريب نادي الزمالك بعد الخسارة من نادي غزل المحلة في الجولة الـ15 من بطولة الدوري المصري.