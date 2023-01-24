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المنشأة التي بها 9 عمال فأقل بمن فيهم مالكها

أسئلة وإجابتها عن تمديد إعفاء المنشآت الصغيرة من دفع المقابل المالي

2023-01-24 الساعة 11:37
أسئلة وإجابتها عن تمديد إعفاء المنشآت الصغيرة من دفع المقابل المالي
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إعفاء المنشآت الصغيرة من دفع المقابل المالي.

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وقالت الوزارة في إنفوجراف توضيحي على موقع تويتر، اليوم الثلاثاء: تمديد العمل بالبندين ثانيًا وثالثًا، من قرار مجلس الوزراء رقم 515، وتاريخ 14/ 8/ 1441هـ، بشأن إعفاء المنشآت الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي لمدة 3 سنوات، لمدة سنة واحدة من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها.

وأوضحت الوزارة أن الهدف من ذلك، دعم نمو واستمرارية المنشآت الصغيرة، مشيرة إلى أن حجم المنشأة المعفاة هي التي يبلغ إجمالي العاملين فيها 9 عمال فأقل بمن فيهم مالكها.

الشروط

ولفتت الوزارة إلى أن ذلك يشترط أن يكون مالك المنشأة مسجلًا في التأمينات ومتفرغًا للعمل بها.

عدد المعفى عنهم

بحسب ما ذكرت الوزارة، فإن المعفى عنهم هم، 2 وافدين إذا كان الملك مسجلًا في التأمينات ومتفرغًا للعمل، و4 وافدين إذا كان مع المالك موظف سعودي مسجل بالتأمينات على المنشأة، مشيرة إلى أن مدة الإعفاء هي سنة واحدة إضافية.

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