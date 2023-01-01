أسباب الازدحام المروري بالرياض وورشة عمل استباقية لعلاجها

قال المشرف على مركز السلامة المرورية في جامعة الامير نايف العربية للعلوم الأمنية د. علي الرشيدي، إن ورشة العمل عن الحركة المرورية في الرياض، تعد حالة استباقية للوضع الراهن والمتعلق بالازدحام المروري في الرياض.

أسباب الازدحام

وأوضح الرشيدي في حواره لبرنامج “النشرة الأولى” على “قناة الإخبارية”، أن أبرز أسباب الازدحام المروري بالرياض يعود إلى حجم الطرق التي يقطعها السائق، فضلًا عن الزيادة العددية للمركبات في الوقت الراهن، والتي زادت بدخول عدد كبير من السائقات والسائقين الشباب.

محاور الورشة

وتأتي الورشة التي نظمتها جامعة نايف بالتعاون مع الأمن العام لبحث وإيجاد حلول لمشاكل الازدحام المروري من خلال بحث المختصين الجوانب الموضوعية والإجرائية والهندسية وجميعها محاور يأمل أن تعالج المشكلات الأساسية للازدحام، بحسب الرشيدي.