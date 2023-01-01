Icon

المملكة تدين وتستنكر الهجوم الذي استهدف حاجزاً أمنياً في مدينة الإسماعيلية Icon الدفاع المدني: خذوا حذركم لاحتمالية هطول أمطار رعدية Icon في قبضة الأمن.. متورطون في إطلاق نار وسطو مسلح Icon الجوازات تطلق خدمة عرض وثيقة الجواز الرقمية عبر منصة أبشر Icon القبض على مواطن لعرضه مواد مخدرة في مواقع التواصل Icon أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد وسيول على 7 مناطق Icon الأرصاد: استمرار الأمطار الرعدية مصحوبة بأتربة مثارة وزخات من البرد Icon جدة تحت المطر: تأخر رحلات وتعليق دراسة وأعلى كمية 44ملم Icon تعليق الدراسة الحضورية بجامعة جدة الجمعة والسبت Icon توقعات بحالة جوية من عدم الاستقرار بالسعودية حتى 7 يناير Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
دخول عدد كبير من السائقين والسائقات

أسباب الازدحام المروري بالرياض وورشة عمل استباقية لعلاجها

2023-01-01 الساعة 12:20
أسباب الازدحام المروري بالرياض وورشة عمل استباقية لعلاجها
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قال المشرف على مركز السلامة المرورية في جامعة الامير نايف العربية للعلوم الأمنية د. علي الرشيدي، إن ورشة العمل عن الحركة المرورية في الرياض، تعد حالة استباقية للوضع الراهن والمتعلق بالازدحام المروري في الرياض.

أسباب الازدحام

وأوضح الرشيدي في حواره لبرنامج “النشرة الأولى” على “قناة الإخبارية”،  أن أبرز أسباب الازدحام المروري بالرياض يعود إلى حجم الطرق التي يقطعها السائق، فضلًا عن الزيادة العددية للمركبات في الوقت الراهن، والتي زادت بدخول عدد كبير من السائقات والسائقين الشباب.

محاور الورشة

وتأتي الورشة التي نظمتها جامعة نايف بالتعاون مع الأمن العام لبحث وإيجاد حلول لمشاكل الازدحام المروري من خلال بحث المختصين الجوانب الموضوعية والإجرائية والهندسية وجميعها محاور يأمل أن تعالج المشكلات الأساسية للازدحام، بحسب الرشيدي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لقطات لتكريم جيرو بمقر إقامة منتخب فرنسا...
الرياضة

لقطات لتكريم جيرو بمقر إقامة منتخب فرنسا...

الرياضة
جوجل تطلق ميزة جديدة لزوار كأس العالم
كأس العالم

جوجل تطلق ميزة جديدة لزوار كأس العالم

كأس العالم
لقطات من معرض جدة للكتاب 2022
حصاد اليوم

لقطات من معرض جدة للكتاب 2022

حصاد اليوم
اتفاقيات لـ سابك في بولندا لتقديم حلول...
السعودية اليوم

اتفاقيات لـ سابك في بولندا لتقديم حلول...

السعودية اليوم
وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة الفنار
وظائف

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة الفنار

وظائف
الجيش الصيني يجري مناورات عسكرية حول تايوان
العالم

الجيش الصيني يجري مناورات عسكرية حول تايوان

العالم
الباطن يعبر الرائد ويصعد لربع نهائي كأس...
آخر الاخبار

الباطن يعبر الرائد ويصعد لربع نهائي كأس...

آخر الاخبار
تسلا تعلق إنتاج السيارات الكهربائية بمصنع شنغهاي
العالم

تسلا تعلق إنتاج السيارات الكهربائية بمصنع شنغهاي

العالم