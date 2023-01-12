أسباب التنزه على ضفاف وادي الرمة

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قال باحث الطقس والمناخ د. خالد الزعاق: إن جريان وادي الرمة يعتبر أكبر ظاهرة تحدث في المملكة، ولهذا يسمى بشيخ الأودية.
للتنزه على ضفاف #وادي_الرمة خلال هذه الإجازة
1-الكثبان الرملية لمحيوه الواقعة غرب النبهانية
2-قاع الوادي بالرس والقاع بين البدايع والخبراء
3-نفد الربيعية والشماسية والركية
4-نفود الثويرات بين البندرية والجعلة جنوب الأسياح وشرق بريدة
5-نفود الوادي بعنيزة
pic.twitter.com/XXOfyzqal1قد يهمّك أيضاً
— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) January 12, 2023
وتابع: علاقاتنا به حياتية ونفسية، أما العلاقة الحياتية تتلخص في أنه يعمل على رفع المياه الجوفية، ويقلل ملوحة الآبار، كما يجدد خصوبة الأرض، بينما العلاقة النفسية تتلخص في أننا سعداء عندما نشاهد هذا الوادي.
واستطرد: للتنزه على ضفاف وادي الرمة خلال هذه الإجازة عدة أسباب:
1- الكثبان الرملية لمحيوه الواقعة غرب النبهانية.
2- قاع الوادي بالرس والقاع بين البدايع والخبراء.
3- نفد الربيعية والشماسية والركية.
4- نفود الثويرات بين البندرية والجعلة جنوب الأسياح وشرق بريدة.
5- نفود الوادي بعنيزة.