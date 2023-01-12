أسباب التنزه على ضفاف وادي الرمة

قال باحث الطقس والمناخ د. خالد الزعاق: إن جريان وادي الرمة يعتبر أكبر ظاهرة تحدث في المملكة، ولهذا يسمى بشيخ الأودية.

علاقات حياتية ونفسية

وتابع: علاقاتنا به حياتية ونفسية، أما العلاقة الحياتية تتلخص في أنه يعمل على رفع المياه الجوفية، ويقلل ملوحة الآبار، كما يجدد خصوبة الأرض، بينما العلاقة النفسية تتلخص في أننا سعداء عندما نشاهد هذا الوادي.

التنزه على ضفاف وادي الرمة

واستطرد: للتنزه على ضفاف وادي الرمة خلال هذه الإجازة عدة أسباب:

1- الكثبان الرملية لمحيوه الواقعة غرب النبهانية.

2- قاع الوادي بالرس والقاع بين البدايع والخبراء.

3- نفد الربيعية والشماسية والركية.

4- نفود الثويرات بين البندرية والجعلة جنوب الأسياح وشرق بريدة.

5- نفود الوادي بعنيزة.