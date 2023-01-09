أسباب تفضيل الإسعاف الجوي في الحالات الخطيرة

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أوضحت هيئة الهلال الأحمر، اليوم الاثنين، أسباب تفضيل الإسعاف الجوي عن سيارات الإسعاف في نقل الحالات الخطيرة.
وذكرت الهلال الأحمر عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن من بين الأسباب سرعة الوصول وإنقاذ المريض.
1ـ تفادي تدهور الحالة الصحية للمريض بسبب طول مسافة النقل.
2ـ تخطي الزحام والمرتفعات والأماكن التي يصعب الوصول إليها.
3ـ تقليل المدة الزمنية للنقل بين موقع الحالة والمستشفى.
4ـ تسريع عملية الوصول وإنقاذ الحالة بتقديم العلاج قبل النقل.