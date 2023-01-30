Icon

لقطات لتلاوة خاشعة أمام السفارة السويدية بلندن Icon الحياة الفطرية لـ شاب أنقذ قنفذًا: نقدر وعيه ونشكره Icon راموس قد ينضم إلى النصر بالميركاتو الصيفي Icon مفاعل نووي ياباني يتوقف تلقائياً بعد إطلاقه إنذارًا Icon مسابقة وفائز بصورة محمد عبده: من الأصل؟ Icon إنجازات تُزين مسيرة الهلال قبل مشاركته بمونديال الأندية Icon مقبض باب عجيب للحماية من كورونا Icon تنبيهات من الأرصاد لأهالي الرياض: رياح وأتربة حتى الغد Icon طرح تذاكر مباراة الفتح والنصر Icon شركة بريطانية كبرى تتعرض لسرقة بيانات 10 ملايين عميل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
يعتزم الاستئناف على العقوبة

أسباب خصم 15 نقطة من يوفنتوس

2023-01-30 الساعة 7:01
أسباب خصم 15 نقطة من يوفنتوس
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت المحكمة الفيدرالية، اليوم الاثنين، عن أسباب إصدار عقوبة خصم نقاط من رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس، بجانب إيقاف عدد من مسؤولين.

أسباب عقوبة يوفنتوس

وكانت المحكمة الفيدرالية قد أصدرت قرارًا بخصم يوفنتوس 15 نقطة من رصيده في الدوري الإيطالي هذا الموسم، وإيقاف عدد من المسؤولين السابقين والحاليين، وعلى رأسهم أندريا أنييلي رئيس النادي السابق، وبافيل نيدفيد نائب الرئيس السابق.

قد يهمّك أيضاً
Img

تحذيرات من ضربة موجعة للاقتصاد الأمريكي قريبًا

Img

مواجهة خاصة بين رونالدو وحجازي اليوم

وأوضح موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، أن المحكمة كشفت عن أسباب حكمها، وجاء فيه: “يوفنتوس ارتكب مخالفة انضباطية رياضية خطيرة مع الأخذ في الاعتبار خطورة الانتهاك وطبيعته المتكررة وطول الأمد”.

يوفنتوس ضد ساسولو
لاعبو اليوفي – المصدر @Juventusfcar

وبشأن إيقاف المسؤولين باليوفي، قال: “بالنظر للمستندات والوثائق والأدلة التي حصل عليها، هناك أدلة تتعلق بالتدخل لإخفاء الوثائق والتلاعب بالفواتير”.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن الخطوة التالية، ستشهد قيام اليوفي بتقديم استئناف للجنة الأوليمبية الإيطالية، للبت في شرعية العقوبة خلال الساعات القليلة القادمة.

يوفنتوس ضد ساسولو
لاعبو اليوفي – المصدر @Juventusfcar

عقوبة أخرى مرتقبة

على الجانب الآخر، أكدت تقارير أن نادي يوفنتوس مهدد بعقوبة جديدة خلال الفترة المقبلة، وذلك إذا تمت إدانته في قضية الاتفاق السري لتأجيل الرواتب خلال فترة كورونا، حيث سيتم عقد جلسة الاستماع الأولى يوم 27 مارس.

وكان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد سبق وقدم طلبًا منذ عدة أشهر، من خلال محاميه، من أجل الاطلاع على بعض الوثائق في التحقيق مع اليوفي، والتي تتعلق بالمدفوعات السرية للرواتب، ولكن تم رفضه من المدعي العام في تورينو.

يوفنتوس
رونالدو مع اليوفي

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إصابة سويلم المنهالي بقطع في الرباط الصليبي
الرياضة

إصابة سويلم المنهالي بقطع في الرباط الصليبي

الرياضة
توقعات بحالة مطرية وسيول الأسبوع المقبل على...
السعودية اليوم

توقعات بحالة مطرية وسيول الأسبوع المقبل على...

السعودية اليوم
40 قتيلاً بسقوط حافلة في باكستان
العالم

40 قتيلاً بسقوط حافلة في باكستان

العالم
مقتل وإصابة 28 في تفجير انتحاري بمقر...
العالم

مقتل وإصابة 28 في تفجير انتحاري بمقر...

العالم
الاتحاد بطلًا لـ كأس السوبر السعودي للمرة...
الرياضة

الاتحاد بطلًا لـ كأس السوبر السعودي للمرة...

الرياضة
استخدام التحديث الجديد من واتساب الخاص متاح
تكنولوجيا

استخدام التحديث الجديد من واتساب الخاص متاح

تكنولوجيا
إيغالو: بنزيما الأفضل بالعالم ونستطيع الفوز على...
آخر الاخبار

إيغالو: بنزيما الأفضل بالعالم ونستطيع الفوز على...

آخر الاخبار
رئيس الحزم منتقدًا التحكيم بعد الخسارة أمام...
الرياضة

رئيس الحزم منتقدًا التحكيم بعد الخسارة أمام...

الرياضة