أسباب خصم 15 نقطة من يوفنتوس

أعلنت المحكمة الفيدرالية، اليوم الاثنين، عن أسباب إصدار عقوبة خصم نقاط من رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس، بجانب إيقاف عدد من مسؤولين.

أسباب عقوبة يوفنتوس

وكانت المحكمة الفيدرالية قد أصدرت قرارًا بخصم يوفنتوس 15 نقطة من رصيده في الدوري الإيطالي هذا الموسم، وإيقاف عدد من المسؤولين السابقين والحاليين، وعلى رأسهم أندريا أنييلي رئيس النادي السابق، وبافيل نيدفيد نائب الرئيس السابق.

وأوضح موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، أن المحكمة كشفت عن أسباب حكمها، وجاء فيه: “يوفنتوس ارتكب مخالفة انضباطية رياضية خطيرة مع الأخذ في الاعتبار خطورة الانتهاك وطبيعته المتكررة وطول الأمد”.

وبشأن إيقاف المسؤولين باليوفي، قال: “بالنظر للمستندات والوثائق والأدلة التي حصل عليها، هناك أدلة تتعلق بالتدخل لإخفاء الوثائق والتلاعب بالفواتير”.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن الخطوة التالية، ستشهد قيام اليوفي بتقديم استئناف للجنة الأوليمبية الإيطالية، للبت في شرعية العقوبة خلال الساعات القليلة القادمة.

عقوبة أخرى مرتقبة

على الجانب الآخر، أكدت تقارير أن نادي يوفنتوس مهدد بعقوبة جديدة خلال الفترة المقبلة، وذلك إذا تمت إدانته في قضية الاتفاق السري لتأجيل الرواتب خلال فترة كورونا، حيث سيتم عقد جلسة الاستماع الأولى يوم 27 مارس.

وكان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد سبق وقدم طلبًا منذ عدة أشهر، من خلال محاميه، من أجل الاطلاع على بعض الوثائق في التحقيق مع اليوفي، والتي تتعلق بالمدفوعات السرية للرواتب، ولكن تم رفضه من المدعي العام في تورينو.