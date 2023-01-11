أسطورة أفلام هوليوود سبيلبرغ يقتنص غولدن غلوب

حصد ستيفن سبيلبرغ أسطورة أفلام هوليوود المخرج المخضرم، على جائزة أفضل مخرج في حفل غولدن غلوب، وهو الفوز التاسع في حياته المهنية.

سيرة ذاتية

وفاز فيلم “ذي فايبلمنز”، من إخراج ستيفن سبيلبرغ والذي يجسد قصة حياته، بجائزة غولدن غلوب كأفضل فيلم درامي. واستوحي هذا العمل من طفولة مخرجه ستيفن، الذي نال أيضًا جائزة أفضل مخرج.

ويتناول “ذي فايبلمنز” قصة شاب أمريكي كان يحلم بالعمل في مجال إخراج الأفلام خلال ستينيات القرن الماضي، في الوقت الذي كانت الخلافات تسيطر على علاقة والديه الزوجية، وفقًا لمجلة فارايتي الأمريكية.

اعترافات ستيفن

كشف ستيفن، على خشبة مسرح جوائز الغولدن غلوب في فندق Beverly Hilton ، أن رحلته إلى أن يصبح صانع أفلام هوليود الأكثر نجاحًا لم تكن سهلة. واعترف سبيلبرغ أن هذا الأمر سبب تردده في مشاركة قصته الشخصية على الشاشة، فيما صرح بأن إخراج الفيلم تطلب منه القليل من الشجاعة.

وتابع: لقد قضيت الكثير من الوقت في محاولة لمعرفة متى يمكنني سرد قصتي الشخصية، واكتشفت ذلك عندما بلغت 74 عامًا، وأنا سعيد حقًا لأنني فعلت ذلك.

جوائز آخرى

كما فاز فيلم “ذي بانشيز أوف إنشرين” بجائزة أفضل فيلم كوميدي أو موسيقي.

وفازت الأسترالية كيت بلانشيت، بغولدن غلوب كأفضل ممثلة في فيلم درامي، عن دورها في “تار”، الذي تدور أحداثه في عالم الموسيقى الكلاسيكية، وتقدم فيه دور قائدة فرقة موسيقية.

أفضل ممثل

ونال الممثل الأمريكي الشاب أوستن باتلر، جائزة غولدن غلوب عن أفضل ممثل في فيلم درامي، لتجسيده دور ملك موسيقى الروك أند رول الراحل إلفيس بريسلي، في فيلم إلفيس.

وفي فئة أفضل ممثل في مسلسل تلفزيوني، اقتنص الممثل المخضرم كيفن كوستنر الجائزة، عن دوره في يلو ستون، فيما حازت الممثلة الشابة زيندايا على الجائزة في نفس الفئة عن دورها في “إيفوريا”.

رسالة زيلينسكي

وكانت جائزة أفضل أفضل مسلسل تلفزيوني في فئة الدراما، من نصيب المسلسل الشهير “هاوس أوف ذي دراغون”، فيما ذهبت الجائزة لأفضل مسلسل في فئة الكوميديا أو الاستعراض، لـ”أبوت إليمينتري”.

كما تضمن الحدث رسالة مسجلة من الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، الذي ظهر بشكل مماثل في حفل توزيع جوائز جرامي في أبريل الماضي.