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أسطورة يونايتد: على رونالدو أن يتقبل الواقع

2023-01-14 الساعة 5:15
أسطورة يونايتد: على رونالدو أن يتقبل الواقع
المواطن - فريق التحرير

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علق أسطورة مانشستر يونايتد، إريك كانتونا على وضع نجم فريق النصر الجديد، البرتغالي كريستيانو رونالدو في تجربته الأخيرة من الشياطين الحمر.

الرحيل عن يونايتد

وتعاقد النصر مع رونالدو في الميركاتو الشتوي بعقد ممتد حتى 2025 في صفقة انتقال حر، بعدما فسخ مانشستر يونايتد تعاقده بالتراضي معه في نوفمبر الماضي، بسبب خلافه مع المسؤولين والجهاز الفني بقيادة إيريك تين هاج.

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كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @Cristiano

تعليق كانتونا على وضع رونالدو

وتحدث كانتونا عن وضع رونالدو خلال تصريحاته لصحيفة “ديلي ميل”، قائلًا: “أعتقد أن هناك نوعين من اللاعبين في نهاية مسيرتهم.. أنا قررت الاعتزال شابًا، وهذا شيء آخر، كما يوجد الشخص الذي يريد اللعب حتى سن الأربعين”.

وتابع: “هناك الشخص الذي يريد لعب كل مباراة، لأنه ما زال يعتقد أنه يبلغ 25 عامًا، وهناك أشخاص يدركون أنهم ليسوا في الـ25 من العمر، وأنهم هنا لمساعدة اللاعبين الشباب، ويعرفون أنهم لن يلعبوا كل مباراة، بل سيشاركون في بعض المواجهات فقط”.

كريستيانو رونالدو
كريستيانو – المصدر @fifaworldcup_ar

وأضاف كانتونا خلال تصريحاته للصحيفة البريطانية: “دور هؤلاء اللاعبين يكون مساعدة الشباب، مثل إبراهيموفيتش الذي ما زال يفعل ذلك مع ميلان، أو ريان جيجز أو مالديني عندما كان لاعبا في ميلان”.

واستكمل حديثه قائلًا: “أعتقد أن رونالدو لم يدرك، ولا يزال لا يدرك، أنه لا يبلغ من العمر 25 عامًا.. إنه الآن أكبر سنًا، وعليه أن يدرك هذا الأمر، بدلًا من عدم الشعور بالسعادة عندما يشارك في بعض المباريات فقط”.

واختتم النجم الفرنسي حديثه عن كريستيانو، قائلًا: “عليه القول: حسنًا.. عمري ليس 25 عامًا، لا يمكنني لعب كل مباراة، لكني سأساعد الصغار وأقبل هذا الواقع، وهذه حالتي”.

كريستيانو رونالدو
كريستيانو – المصدر @AlNassrFC

 

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