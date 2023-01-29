أسعار الخناجر والجنابي وصلت 500 ألف ريال والسر في الرأس

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روى حسن آل صلة بداية عمله وإتقانه مهنة صناعة الخناجر التقليدية بأسلوب حديث ومميز، حيث امتهنها وتعلمها من والده منذ صغره.
#من_السعودية | حسن آل صله.. أتقن مهارة صنع الخناجر التقليدية بأسلوب حديث ومميز. #قناة_السعودية pic.twitter.com/l80ewvQeKGقد يهمّك أيضاً
— قناة السعودية (@saudiatv) January 29, 2023
وقال آل صلة خلال لقاء مع قناة “السعودية”: “أعمل في مهنة تصنيع الخناجر والجنابي منذ الطفولة، وكانت مهنة جدي وأبي الأساسية، وورثتها عنهما”، مشيرًا إلى أنه يقوم بصناعة وصقل الخناجر وتلميعها بشكل حرفي مميز.
ولفت إلى أن الجنابي تتراوح أسعارها من 100 ريال حتى تصل إلى 500 ألف ريال، مؤكدًا أن الجودة تكون في الرأس الذي يتضمن على زراف صافِ ومطعمة بالذهب والفضة، حيث تكون بذلك مكتملة ما يرفع سعر الخنجر.
ولا يزال حسن آل صلة يحافظ على هذه الحرفة من خلال خبرته الطويلة وتقديمها بطريقة خاصة تميزه عن غيره في صناعة هذا النوع من الخناجر.