أسعار الخناجر والجنابي وصلت 500 ألف ريال والسر في الرأس

روى حسن آل صلة بداية عمله وإتقانه مهنة صناعة الخناجر التقليدية بأسلوب حديث ومميز، حيث امتهنها وتعلمها من والده منذ صغره.

وقال آل صلة خلال لقاء مع قناة “السعودية”: “أعمل في مهنة تصنيع الخناجر والجنابي منذ الطفولة، وكانت مهنة جدي وأبي الأساسية، وورثتها عنهما”، مشيرًا إلى أنه يقوم بصناعة وصقل الخناجر وتلميعها بشكل حرفي مميز.

أسعار الخناجر

ولفت إلى أن الجنابي تتراوح أسعارها من 100 ريال حتى تصل إلى 500 ألف ريال، مؤكدًا أن الجودة تكون في الرأس الذي يتضمن على زراف صافِ ومطعمة بالذهب والفضة، حيث تكون بذلك مكتملة ما يرفع سعر الخنجر.

ولا يزال حسن آل صلة يحافظ على هذه الحرفة من خلال خبرته الطويلة وتقديمها بطريقة خاصة تميزه عن غيره في صناعة هذا النوع من الخناجر.