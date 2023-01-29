Icon

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة Icon الخميس بدء العمل بنظام استئجار الدولة للعقار الجديد ولائحته التنفيذية Icon بيرس مورغان: كريستيانو رونالدو أحب الحياة في السعودية داخل وخارج الملعب Icon تغريم 9 مخالفين لنظام السوق المالية 1.8 مليون ريال Icon وظائف شاغرة في شركة محركات الطائرات Icon حساب المواطن يكشف حقيقة وقف الدعم بعد 3 أشهر Icon وظائف شاغرة بشركة قطار سار Icon تشكيل مباراة الاتحاد والفيحاء المتوقع Icon نجم رياضي مشهور سرق شيئًا من بوتين وسط الكرملين Icon تصرف رونالدو يحبط Manchester united Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
اكتمال رؤوسها وتطعيمها بالذهب يرفع ثمنها

أسعار الخناجر والجنابي وصلت 500 ألف ريال والسر في الرأس

2023-01-29 الساعة 3:30
أسعار الخناجر والجنابي وصلت 500 ألف ريال والسر في الرأس
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

روى حسن آل صلة بداية عمله وإتقانه مهنة صناعة الخناجر التقليدية بأسلوب حديث ومميز، حيث امتهنها وتعلمها من والده منذ صغره.

وقال آل صلة خلال لقاء مع قناة “السعودية”: “أعمل في مهنة تصنيع الخناجر والجنابي منذ الطفولة، وكانت مهنة جدي وأبي الأساسية، وورثتها عنهما”، مشيرًا إلى أنه يقوم بصناعة وصقل الخناجر وتلميعها بشكل حرفي مميز.

أسعار الخناجر

ولفت إلى أن الجنابي تتراوح أسعارها من 100 ريال حتى تصل إلى 500 ألف ريال، مؤكدًا أن الجودة تكون في الرأس الذي يتضمن على زراف صافِ ومطعمة بالذهب والفضة، حيث تكون بذلك مكتملة ما يرفع سعر الخنجر.

ولا يزال حسن آل صلة يحافظ على هذه الحرفة من خلال خبرته الطويلة وتقديمها بطريقة خاصة تميزه عن غيره في صناعة هذا النوع من الخناجر.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ماثيوس بيريرا عن مغادرته لـ الهلال: أخبار...
الرياضة

ماثيوس بيريرا عن مغادرته لـ الهلال: أخبار...

الرياضة
تعليق مثير لمالك تويتر حول معبد دندرة...
العالم

تعليق مثير لمالك تويتر حول معبد دندرة...

العالم
قصة تفاحة نيوتن والجاذبية خرافة
السعودية اليوم

قصة تفاحة نيوتن والجاذبية خرافة

السعودية اليوم
إشادة فلبينية بجهود ومعاملة السعودية للعمالة
السعودية اليوم

إشادة فلبينية بجهود ومعاملة السعودية للعمالة

السعودية اليوم
الديوان الملكي: وفاة الأميرة هيا بنت سعود...
السعودية اليوم

الديوان الملكي: وفاة الأميرة هيا بنت سعود...

السعودية اليوم
الحج: شرطان للصلاة وأداء العمرة في الحرمين...
السعودية اليوم

الحج: شرطان للصلاة وأداء العمرة في الحرمين...

السعودية اليوم
أغلى صفقة لبيع صندوق فقع في سوق...
السعودية اليوم

أغلى صفقة لبيع صندوق فقع في سوق...

السعودية اليوم
مزارع أرجنتيني يرسم وجه ميسي بالذرة
غرائب

مزارع أرجنتيني يرسم وجه ميسي بالذرة

غرائب