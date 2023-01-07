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عيار 21 بـ 196 ريالاً للجرام

أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت

2023-01-07 الساعة 12:05
أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت
المواطن - فريق التحرير

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سجل سعر الذهب في السعودية ، اليوم السبت، تحركات محدودة، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في المملكة نحو 196 ريالاً.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة اليوم السبت 224.85 ريال بما يعادل 59.96 دولار.

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الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية اليوم السبت ، نحو 206.12 ريال أي ما يعادل 54.96 دولار .

كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية اليوم السبت 196.75 ريال بما يعادل 52.47 دولار .

الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في المملكة 168.64 ريال ، بما يعادل 44.97 دولار، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية اليوم السبت 131.17 ريال بما يعادل 34.98 دولار.

 

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