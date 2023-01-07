أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت

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سجل سعر الذهب في السعودية ، اليوم السبت، تحركات محدودة، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في المملكة نحو 196 ريالاً.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة اليوم السبت 224.85 ريال بما يعادل 59.96 دولار.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية اليوم السبت ، نحو 206.12 ريال أي ما يعادل 54.96 دولار .
كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية اليوم السبت 196.75 ريال بما يعادل 52.47 دولار .
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في المملكة 168.64 ريال ، بما يعادل 44.97 دولار، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية اليوم السبت 131.17 ريال بما يعادل 34.98 دولار.