طريقة تعديل وسيلة النقل عند الحجز لحجاج الداخل تحذيرات من ضربة موجعة للاقتصاد الأمريكي قريبًا أمريكية تترجل فجأة من سيارتها وتتركها تسير وسط السيارات عقوبات مخالفي نظام الشركات تصل إلى السجن 3 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال الإطاحة بـ 5 مواطنين سرقوا صرافًا آليًّا وسطوا على 3 محال أسعار العقار والعاصفة الشتوية أبرز أخبار موجز “المواطن” ليوم الاثنين 23 يناير جريمة بشعة نفذها طباخ سوري بحق مليونيرة سبعينية 150 ريالًا غرامة ترك السيارة مفتوحة بعد مغادرتها رحيل معمر إماراتي عن 100 عام في رأس الخيمة حيلة لا تخطر على بال أحد لرفع تقييم المنتجات بالمتاجر الإلكترونية
تقدم صحيفة “المواطن” لقرائها الأعزاء موجزًا لأهم الأخبار على الساحة المحلية ليوم الاثنين 23 يناير.
الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس الجابون
نظام استئجار الدولة للعقار يدخل حيز التنفيذ فبراير المقبل
توقعات بعاصفة شتوية طويلة التأثير الأسبوع المقبل
وزير الإسكان: أسعار العقار مبالغ فيها
وزير السياحة: أجواء المملكة خلقت ميزة تنافسية للمستثمرين
البنك المركزي يرخص لشركتين لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين
النيابة: سجن ممارسة صحية 5 سنوات لاعتدائها بعنف على 11 رضيعًا
20 ألف ريال قيمة استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية للمملكة
المرور يحذر: تجنبوا التوقف أو السير ببطء في الطرق العامة
ابن عياف: إنشاء محطات مترو الرياض في مناطق كثيفة بالسكان