Icon

طريقة تعديل وسيلة النقل عند الحجز لحجاج الداخل Icon تحذيرات من ضربة موجعة للاقتصاد الأمريكي قريبًا Icon أمريكية تترجل فجأة من سيارتها وتتركها تسير وسط السيارات Icon عقوبات مخالفي نظام الشركات تصل إلى السجن 3 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال Icon الإطاحة بـ 5 مواطنين سرقوا صرافًا آليًّا وسطوا على 3 محال Icon أسعار العقار والعاصفة الشتوية أبرز أخبار موجز “المواطن” ليوم الاثنين 23 يناير Icon جريمة بشعة نفذها طباخ سوري بحق مليونيرة سبعينية Icon 150 ريالًا غرامة ترك السيارة مفتوحة بعد مغادرتها Icon رحيل معمر إماراتي عن 100 عام في رأس الخيمة Icon حيلة لا تخطر على بال أحد لرفع تقييم المنتجات بالمتاجر الإلكترونية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

أسعار العقار والعاصفة الشتوية أبرز أخبار موجز “المواطن” ليوم الاثنين 23 يناير

2023-01-24 الساعة 12:22
أسعار العقار والعاصفة الشتوية أبرز أخبار موجز “المواطن” ليوم الاثنين 23 يناير
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تقدم صحيفة “المواطن” لقرائها الأعزاء موجزًا لأهم الأخبار على الساحة المحلية ليوم الاثنين 23 يناير.

قد يهمّك أيضاً
Img

مواطن بحوزته 134 كجم من القات في قبضة الأمن

Img

إدراج 18 شخصًا و19 كيانًا إيرانياً على قائمة العقوبات الأوروبية

الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس الجابون

نظام استئجار الدولة للعقار يدخل حيز التنفيذ فبراير المقبل

توقعات بعاصفة شتوية طويلة التأثير الأسبوع المقبل

وزير الإسكان: أسعار العقار مبالغ فيها

وزير السياحة: أجواء المملكة خلقت ميزة تنافسية للمستثمرين

البنك المركزي يرخص لشركتين لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين

النيابة: سجن ممارسة صحية 5 سنوات لاعتدائها بعنف على 11 رضيعًا

20 ألف ريال قيمة استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية للمملكة

المرور يحذر: تجنبوا التوقف أو السير ببطء في الطرق العامة

ابن عياف: إنشاء محطات مترو الرياض في مناطق كثيفة بالسكان

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بنك البلاد يوزع 500 مليون ريال أرباحًا...
السوق

بنك البلاد يوزع 500 مليون ريال أرباحًا...

السوق
شبيه الأمير هاري يخشى استهداف طالبان
آخر الاخبار

شبيه الأمير هاري يخشى استهداف طالبان

آخر الاخبار
توقعات باستمرار حالة مدرار الممطرة للغد
السعودية اليوم

توقعات باستمرار حالة مدرار الممطرة للغد

السعودية اليوم
الدفاع المدني: تشكيل لجان لحصر أضرار أمطار...
السعودية اليوم

الدفاع المدني: تشكيل لجان لحصر أضرار أمطار...

السعودية اليوم
التشكيل الرسمي لـ ديربي الشباب والنصر
الرياضة

التشكيل الرسمي لـ ديربي الشباب والنصر

الرياضة
ظهور صادم للفنان المصري عمرو محمد علي...
مشاهير

ظهور صادم للفنان المصري عمرو محمد علي...

مشاهير
صاحب العمل يتحمل رسوم 7 أمور للعامل...
السعودية اليوم

صاحب العمل يتحمل رسوم 7 أمور للعامل...

السعودية اليوم
بدء القبول لبرامج البكالوريوس بتقني تبوك غداً
السعودية اليوم

بدء القبول لبرامج البكالوريوس بتقني تبوك غداً

السعودية اليوم