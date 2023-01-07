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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم السبت، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
اليورو: 4٫00789 مقابل الريال الواحد 0٫24950
الدولار: 3٫75851 مقابل الريال الواحد 0٫26606
درهم إماراتي: 1٫02334 مقابل الريال الواحد 0٫97720
ريال يمني: 0٫01502 مقابل الريال الواحد 66٫59557
دينار أردني: 5٫29896 مقابل الريال الواحد 0٫18872
دينار كويتي:12٫27709 مقابل الريال الواحد 0٫08145
دينار بحريني: 9٫96997 مقابل الريال الواحد 0٫10031
الريال القطري: 1٫03227 مقابل الريال الواحد 0٫96874
الدرهم المغربي: 0٫36363 مقابل الريال الواحد 2٫75129
الجنيه المصري: 0٫13818 مقابل الريال الواحد 7٫23698