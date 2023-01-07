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أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها اليوم

2023-01-07 الساعة 11:24
أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها اليوم
المواطن - فريق التحرير

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم السبت، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

أسعار العملات

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

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اليورو: 4٫00789 مقابل الريال الواحد 0٫24950

الدولار: 3٫75851 مقابل الريال الواحد 0٫26606

درهم إماراتي: 1٫02334 مقابل الريال الواحد 0٫97720

ريال يمني: 0٫01502 مقابل الريال الواحد 66٫59557

دينار أردني: 5٫29896 مقابل الريال الواحد 0٫18872

دينار كويتي:12٫27709 مقابل الريال الواحد 0٫08145

دينار بحريني: 9٫96997 مقابل الريال الواحد 0٫10031

الريال القطري: 1٫03227 مقابل الريال الواحد 0٫96874

الدرهم المغربي: 0٫36363 مقابل الريال الواحد 2٫75129

الجنيه المصري: 0٫13818 مقابل الريال الواحد 7٫23698

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