أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

المملكة تدين وتستنكر الهجوم الذي استهدف حاجزاً أمنياً في مدينة الإسماعيلية الدفاع المدني: خذوا حذركم لاحتمالية هطول أمطار رعدية في قبضة الأمن.. متورطون في إطلاق نار وسطو مسلح الجوازات تطلق خدمة عرض وثيقة الجواز الرقمية عبر منصة أبشر القبض على مواطن لعرضه مواد مخدرة في مواقع التواصل أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد وسيول على 7 مناطق الأرصاد: استمرار الأمطار الرعدية مصحوبة بأتربة مثارة وزخات من البرد جدة تحت المطر: تأخر رحلات وتعليق دراسة وأعلى كمية 44ملم تعليق الدراسة الحضورية بجامعة جدة الجمعة والسبت توقعات بحالة جوية من عدم الاستقرار بالسعودية حتى 7 يناير
تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، صباح اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
اليورو: 4٫03186 مقابل الريال الواحد 0٫24802
الدولار: 3٫75879 مقابل الريال الواحد 0٫26604
درهم إماراتي: 1٫02347 مقابل الريال الواحد 0٫97707
ريال يمني: 0٫01502 مقابل الريال الواحد 66٫59063
دينار أردني: 5٫29936 مقابل الريال الواحد 0٫18870
دينار كويتي: 12٫30645 مقابل الريال الواحد 0٫08150
دينار بحريني: 9٫98192 مقابل الريال الواحد 0٫10019
الريال القطري: 1٫03242 مقابل الريال الواحد 0٫96860
الدرهم المغربي: 0٫36000 مقابل الريال الواحد 2٫77716
الجنيه المصري: 0٫15216 مقابل الريال الواحد 6٫57215