أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، صباح اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

أسعار العملات

اليورو: 4٫03186 مقابل الريال الواحد 0٫24802

الدولار: 3٫75879 مقابل الريال الواحد 0٫26604

درهم إماراتي: 1٫02347 مقابل الريال الواحد 0٫97707

ريال يمني: 0٫01502 مقابل الريال الواحد 66٫59063

دينار أردني: 5٫29936 مقابل الريال الواحد 0٫18870

دينار كويتي: 12٫30645 مقابل الريال الواحد 0٫08150

دينار بحريني: 9٫98192 مقابل الريال الواحد 0٫10019

الريال القطري: 1٫03242 مقابل الريال الواحد 0٫96860

الدرهم المغربي: 0٫36000 مقابل الريال الواحد 2٫77716

الجنيه المصري: 0٫15216 مقابل الريال الواحد 6٫57215