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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

2023-01-02 الساعة 8:41
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
المواطن - فريق التحرير

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تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الاثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

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أسعار العملات

اليورو: 4٫02327 مقابل الريال الواحد 0٫24858

الدولار: 3٫76059 مقابل الريال الواحد 0٫26592

درهم إماراتي: 1٫02396 مقابل الريال الواحد0٫97660

ريال يمني: 0٫01502 مقابل الريال الواحد 66٫55867

دينار أردني: 5٫30190 مقابل الريال الواحد 0٫18861

دينار كويتي: 12٫29226 مقابل الريال الواحد 0٫08132

دينار بحريني: 9٫97040 مقابل الريال الواحد 0٫10030

الريال القطري: 1٫03292مقابل الريال الواحد 0٫96813

الدرهم المغربي: 0٫36104 مقابل الريال الواحد 2٫77234

الجنيه المصري: 0٫15182 مقابل الريال الواحد 6٫58680

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