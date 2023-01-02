أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

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تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الاثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
اليورو: 4٫02327 مقابل الريال الواحد 0٫24858
الدولار: 3٫76059 مقابل الريال الواحد 0٫26592
درهم إماراتي: 1٫02396 مقابل الريال الواحد0٫97660
ريال يمني: 0٫01502 مقابل الريال الواحد 66٫55867
دينار أردني: 5٫30190 مقابل الريال الواحد 0٫18861
دينار كويتي: 12٫29226 مقابل الريال الواحد 0٫08132
دينار بحريني: 9٫97040 مقابل الريال الواحد 0٫10030
الريال القطري: 1٫03292مقابل الريال الواحد 0٫96813
الدرهم المغربي: 0٫36104 مقابل الريال الواحد 2٫77234
الجنيه المصري: 0٫15182 مقابل الريال الواحد 6٫58680