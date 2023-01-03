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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

2023-01-03 الساعة 8:36
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
المواطن - فريق التحرير

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تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

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أسعار العملات

اليورو: 4٫01448 مقابل الريال الواحد 0٫24906

الدولار: 3٫75900 مقابل الريال الواحد 0٫26603

درهم إماراتي: 1٫02347 مقابل الريال الواحد 0٫97707

ريال يمني: 0٫01502 مقابل الريال الواحد 66٫58693

دينار أردني: 5٫29517 مقابل الريال الواحد 0٫18885

دينار كويتي:12٫29663 مقابل الريال الواحد 0٫08132

دينار بحريني: 9٫97002 مقابل الريال الواحد 0٫10031

الريال القطري: 1٫03248 مقابل الريال الواحد 0٫96854

الدرهم المغربي: 0٫35925 مقابل الريال الواحد 2٫78619

الجنيه المصري: 0٫15187 مقابل الريال الواحد 6٫57519

 

 

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