أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

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تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
اليورو: 4٫01448 مقابل الريال الواحد 0٫24906
الدولار: 3٫75900 مقابل الريال الواحد 0٫26603
درهم إماراتي: 1٫02347 مقابل الريال الواحد 0٫97707
ريال يمني: 0٫01502 مقابل الريال الواحد 66٫58693
دينار أردني: 5٫29517 مقابل الريال الواحد 0٫18885
دينار كويتي:12٫29663 مقابل الريال الواحد 0٫08132
دينار بحريني: 9٫97002 مقابل الريال الواحد 0٫10031
الريال القطري: 1٫03248 مقابل الريال الواحد 0٫96854
الدرهم المغربي: 0٫35925 مقابل الريال الواحد 2٫78619
الجنيه المصري: 0٫15187 مقابل الريال الواحد 6٫57519