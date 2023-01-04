أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

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تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأربعاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
اليورو: 3٫97264 مقابل الريال الواحد 0٫25173
الدولار: 3٫75965 مقابل الريال الواحد 0٫26598
درهم إماراتي: 1٫02359 مقابل الريال الواحد 0٫97695
ريال يمني: 0٫01502 مقابل الريال الواحد 66٫57527
دينار أردني: 5٫29610 مقابل الريال الواحد 0٫18882
دينار كويتي: 12٫27691 مقابل الريال الواحد 0٫08145
دينار بحريني:9٫97242 مقابل الريال الواحد 0٫10028
الريال القطري: 1٫03252 مقابل الريال الواحد 0٫96851
الدرهم المغربي: 0٫35817 مقابل الريال الواحد 2٫79194
الجنيه المصري: 0٫15174 مقابل الريال الواحد 6٫58984