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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

2023-01-05 الساعة 8:45
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
المواطن - فريق التحرير

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

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العملات الأجنبية

اليورو: 3٫98774 مقابل الريال الواحد 0٫25071

الدولار: 3٫75947 مقابل الريال الواحد 0٫26600

درهم إماراتي: 1٫02354 مقابل الريال الواحد 0٫97700

ريال يمني: 0٫01502 مقابل الريال الواحد 66٫57855

دينار أردني: 5٫30032 مقابل الريال الواحد 0٫18867

دينار كويتي: 12٫26576 مقابل الريال الواحد 0٫08155

دينار بحريني: 9٫97171 مقابل الريال الواحد 0٫10029

الريال القطري: 1٫03261 مقابل الريال الواحد0٫96842

الدرهم المغربي: 0٫36078 مقابل الريال الواحد 2٫77437

الجنيه المصري: 0٫14210 مقابل الريال الواحد 7٫03754

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