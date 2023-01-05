ذا هيل: يجب التخلص من الغطرسة الأمريكية وطلب المساعدة السعودية الدفاع المدني يعلن فتح باب القبول للنساء على رتبة جندي 4 أيام تفصلنا عن صرف دعم حساب المواطن للدفعة 62 أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم وظائف بمجلس الضمان الصحي في عدة تخصصات في استطلاع للنخبة شارك فيه مسؤولون أمريكيون.. محمد بن سلمان شخصية العام عربيًّا اعتماد مشاركة جميع أندية دوري روشن بدوري الرديف الموسم المقبل اتفاقية ثلاثية للتعاون المشترك وإطلاق برنامج للتمكين الاقتصادي في اليمن الإطاحة بـ 5 مواطنين إثر حادث إطلاق نار لخلاف بينهم 4 خطوات لتعديل نوع الدرس لـ النمط المتزامن
تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
اليورو: 3٫98774 مقابل الريال الواحد 0٫25071
الدولار: 3٫75947 مقابل الريال الواحد 0٫26600
درهم إماراتي: 1٫02354 مقابل الريال الواحد 0٫97700
ريال يمني: 0٫01502 مقابل الريال الواحد 66٫57855
دينار أردني: 5٫30032 مقابل الريال الواحد 0٫18867
دينار كويتي: 12٫26576 مقابل الريال الواحد 0٫08155
دينار بحريني: 9٫97171 مقابل الريال الواحد 0٫10029
الريال القطري: 1٫03261 مقابل الريال الواحد0٫96842
الدرهم المغربي: 0٫36078 مقابل الريال الواحد 2٫77437
الجنيه المصري: 0٫14210 مقابل الريال الواحد 7٫03754