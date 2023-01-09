أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الاثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
اليورو: 4٫00917 مقابل الريال الواحد 0٫24943
الدولار: 3٫75860 مقابل الريال الواحد 0٫26606
درهم إماراتي: 1٫02336 مقابل الريال الواحد 0٫97717
ريال يمني: 0٫01502 مقابل الريال الواحد 66٫59394
دينار أردني: 5٫29909 مقابل الريال الواحد 0٫18871
دينار كويتي: 12٫30177 مقابل الريال الواحد 0٫08145
دينار بحريني: 9٫99087 مقابل الريال الواحد 0٫10010
الريال القطري: 1٫03230 مقابل الريال الواحد 0٫96871
الدرهم المغربي: 0٫36705 مقابل الريال الواحد 2٫72704
الجنيه المصري: 0٫13846 مقابل الريال الواحد 7٫22269