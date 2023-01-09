أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الاثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

العملات الأجنبية

اليورو: 4٫00917 مقابل الريال الواحد 0٫24943

الدولار: 3٫75860 مقابل الريال الواحد 0٫26606

درهم إماراتي: 1٫02336 مقابل الريال الواحد 0٫97717

ريال يمني: 0٫01502 مقابل الريال الواحد 66٫59394

دينار أردني: 5٫29909 مقابل الريال الواحد 0٫18871

دينار كويتي: 12٫30177 مقابل الريال الواحد 0٫08145

دينار بحريني: 9٫99087 مقابل الريال الواحد 0٫10010

الريال القطري: 1٫03230 مقابل الريال الواحد 0٫96871

الدرهم المغربي: 0٫36705 مقابل الريال الواحد 2٫72704

الجنيه المصري: 0٫13846 مقابل الريال الواحد 7٫22269