أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
اليورو: 4٫03120 مقابل الريال الواحد 0٫24805
الدولار: 3٫75649 مقابل الريال الواحد 0٫26621
درهم إماراتي: 1٫02273 مقابل الريال الواحد 0٫97778
ريال يمني: 0٫01501 مقابل الريال الواحد 66٫63140
دينار أردني: 5٫29611 مقابل الريال الواحد 0٫18882
دينار كويتي: 12٫27700 مقابل الريال الواحد 0٫08145
دينار بحريني: 9٫96327 مقابل الريال الواحد 0٫10037
الريال القطري: 1٫03172 مقابل الريال الواحد 0٫96926
الدرهم المغربي: 0٫36708 مقابل الريال الواحد 2٫72422
الجنيه المصري: 0٫13613 مقابل الريال الواحد 7٫34583