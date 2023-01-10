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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

2023-01-10 الساعة 9:25
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
المواطن - فريق التحرير

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

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العملات الأجنبية

اليورو: 4٫03120 مقابل الريال الواحد 0٫24805

الدولار: 3٫75649 مقابل الريال الواحد 0٫26621

درهم إماراتي: 1٫02273 مقابل الريال الواحد 0٫97778

ريال يمني: 0٫01501 مقابل الريال الواحد 66٫63140

دينار أردني: 5٫29611 مقابل الريال الواحد 0٫18882

دينار كويتي: 12٫27700 مقابل الريال الواحد 0٫08145

دينار بحريني: 9٫96327 مقابل الريال الواحد 0٫10037

الريال القطري: 1٫03172 مقابل الريال الواحد 0٫96926

الدرهم المغربي: 0٫36708 مقابل الريال الواحد 2٫72422

الجنيه المصري: 0٫13613 مقابل الريال الواحد 7٫34583

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