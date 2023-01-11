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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

2023-01-11 الساعة 8:43
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
المواطن - فريق التحرير

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الأربعاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

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أسعار العملات

اليورو: 4٫02940 مقابل الريال الواحد 0٫24814

الدولار: 3٫75453 مقابل الريال الواحد 0٫26634

درهم إماراتي: 1٫02223 مقابل الريال الواحد 0٫97826

ريال يمني: 0٫01500 مقابل الريال الواحد 66٫65274

دينار أردني: 5٫28889 مقابل الريال الواحد 0٫18908

دينار كويتي: 12٫27085 مقابل الريال الواحد 0٫08150

دينار بحريني: 9٫96004 مقابل الريال الواحد 0٫10041

الريال القطري: 1٫03118 مقابل الريال الواحد 0٫96976

الدرهم المغربي: 0٫36759 مقابل الريال الواحد 2٫72304

الجنيه المصري: 0٫13566 مقابل الريال الواحد 7٫37167

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