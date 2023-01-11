أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الأربعاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
اليورو: 4٫02940 مقابل الريال الواحد 0٫24814
الدولار: 3٫75453 مقابل الريال الواحد 0٫26634
درهم إماراتي: 1٫02223 مقابل الريال الواحد 0٫97826
ريال يمني: 0٫01500 مقابل الريال الواحد 66٫65274
دينار أردني: 5٫28889 مقابل الريال الواحد 0٫18908
دينار كويتي: 12٫27085 مقابل الريال الواحد 0٫08150
دينار بحريني: 9٫96004 مقابل الريال الواحد 0٫10041
الريال القطري: 1٫03118 مقابل الريال الواحد 0٫96976
الدرهم المغربي: 0٫36759 مقابل الريال الواحد 2٫72304
الجنيه المصري: 0٫13566 مقابل الريال الواحد 7٫37167