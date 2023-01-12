أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

محاولة نبذ كبار السن والمتقاعدين عقوق اجتماعي! طقس الخميس .. أمطار رعدية غزيرة على 9 مناطق تذكرة فوق الخيال تصل لـ 10 ملايين ريال ريال مدريد إلى نهائي كأس السوبر الإسباني موجز “المواطن” ليوم الأربعاء 11 يناير وزير الطاقة يمازح بعض الطلاب: ضبطوا أموركم مع وزير التعليم هو اللي يعطيكم الإجازات مراسلة قناة الإخبارية: الهلال قدم لـ ميسي عرضًا ضخمًا قانوني يصدم النصر: استئنافهم ضد مشاركة محمد كنو سيُرفض ريال مدريد وفالنسيا إلى شوطين إضافيين لقطات من تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي للمجندات بمعهد التدريب النسوي
تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
اليورو: 4٫04419 مقابل الريال الواحد 0٫24726
الدولار: 3٫75623 مقابل الريال الواحد 0٫26622
درهم إماراتي: 1٫02263 مقابل الريال الواحد 0٫97787
ريال يمني: 0٫01501 مقابل الريال الواحد 66٫63591
دينار أردني: 5٫29576 مقابل الريال الواحد 0٫18883
دينار كويتي: 12٫28103 مقابل الريال الواحد 0٫08143
دينار بحريني: 9٫96381 مقابل الريال الواحد 0٫10037
الريال القطري: 1٫03165 مقابل الريال الواحد 0٫96932
الدرهم المغربي: 0٫36878 مقابل الريال الواحد 2٫71422
الجنيه المصري: 0٫12646 مقابل الريال الواحد 7٫90774