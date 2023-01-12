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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

2023-01-12 الساعة 8:51
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
المواطن - فريق التحرير

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

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أسعار العملات

اليورو: 4٫04419 مقابل الريال الواحد 0٫24726

الدولار: 3٫75623 مقابل الريال الواحد 0٫26622

درهم إماراتي: 1٫02263 مقابل الريال الواحد 0٫97787

ريال يمني: 0٫01501 مقابل الريال الواحد 66٫63591

دينار أردني: 5٫29576 مقابل الريال الواحد 0٫18883

دينار كويتي: 12٫28103 مقابل الريال الواحد 0٫08143

دينار بحريني: 9٫96381 مقابل الريال الواحد 0٫10037

الريال القطري: 1٫03165 مقابل الريال الواحد 0٫96932

الدرهم المغربي: 0٫36878 مقابل الريال الواحد 2٫71422

الجنيه المصري: 0٫12646 مقابل الريال الواحد 7٫90774

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