تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

العملات الأجنبية

اليورو: 4٫07067 مقابل الريال الواحد 0٫24556

الدولار: 3٫75402 مقابل الريال الواحد 0٫26638

درهم إماراتي: 1٫02206 مقابل الريال الواحد 0٫97842

ريال يمني: 0٫01500 مقابل الريال الواحد 66٫67515

دينار أردني: 5٫29264 مقابل الريال الواحد 0٫18894

دينار كويتي: 12٫34729 مقابل الريال الواحد 0٫08127

دينار بحريني: 9٫97739 مقابل الريال الواحد 0٫10023

الريال القطري: 1٫03104 مقابل الريال الواحد 0٫96989

الدرهم المغربي: 0٫37369 مقابل الريال الواحد 2٫67862

الجنيه المصري: 0٫12726 مقابل الريال الواحد 7٫85822