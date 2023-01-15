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تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫07067 مقابل الريال الواحد 0٫24556
الدولار: 3٫75402 مقابل الريال الواحد 0٫26638
درهم إماراتي: 1٫02206 مقابل الريال الواحد 0٫97842
ريال يمني: 0٫01500 مقابل الريال الواحد 66٫67515
دينار أردني: 5٫29264 مقابل الريال الواحد 0٫18894
دينار كويتي: 12٫34729 مقابل الريال الواحد 0٫08127
دينار بحريني: 9٫97739 مقابل الريال الواحد 0٫10023
الريال القطري: 1٫03104 مقابل الريال الواحد 0٫96989
الدرهم المغربي: 0٫37369 مقابل الريال الواحد 2٫67862
الجنيه المصري: 0٫12726 مقابل الريال الواحد 7٫85822