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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

2023-01-16 الساعة 9:03
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
المواطن - فريق التحرير

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تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الاثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها مقابل الريال اليوم:

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أسعار العملات

اليورو: 4٫07936 مقابل الريال الواحد 0٫24515

الدولار: 3٫75580 مقابل الريال الواحد 0٫26625

درهم إماراتي: 1٫02254 مقابل الريال الواحد 0٫97795

ريال يمني: 0٫01501 مقابل الريال الواحد 66٫64359

دينار أردني: 5٫29514 مقابل الريال الواحد 0٫18885

دينار كويتي:12٫35483 مقابل الريال الواحد 0٫08123

دينار بحريني: 10٫00084 مقابل الريال الواحد 0٫10000

الريال القطري: 1٫03153 مقابل الريال الواحد 0٫96943

الدرهم المغربي: 0٫37387 مقابل الريال الواحد 2٫67735

الجنيه المصري: 0٫12747 مقابل الريال الواحد 7٫84514

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