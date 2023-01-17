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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫06631 مقابل الريال الواحد 0٫24593
الدولار: 3٫75588 مقابل الريال الواحد 0٫26625
درهم إماراتي: 1٫02254 مقابل الريال الواحد 0٫97796
ريال يمني: 0٫01501 مقابل الريال الواحد 66٫64213
دينار أردني: 5٫29526 مقابل الريال الواحد 0٫18885
دينار كويتي: 12٫29766 مقابل الريال الواحد 0٫08132
دينار بحريني: 9٫96209 مقابل الريال الواحد 0٫10039
الريال القطري: 1٫03155 مقابل الريال الواحد 0٫96941
الدرهم المغربي: 0٫37076 مقابل الريال الواحد 2٫69975
الجنيه المصري: 0٫12669 مقابل الريال الواحد 7٫89354