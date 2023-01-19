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تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫05425 مقابل الريال الواحد 0٫24665
الدولار: 3٫75582 مقابل الريال الواحد 0٫26625
درهم إماراتي: 1٫02252 مقابل الريال الواحد 0٫97798
ريال يمني: 0٫01500 مقابل الريال الواحد 66٫66993
دينار أردني:5٫29517 مقابل الريال الواحد 0٫18885
دينار كويتي: 12٫30272 مقابل الريال الواحد 0٫08128
دينار بحريني: 9٫96324 مقابل الريال الواحد 0٫10037
الريال القطري: 1٫03139 مقابل الريال الواحد 0٫96956
الدرهم المغربي: 0٫36861 مقابل الريال الواحد 2٫71551
الجنيه المصري: 0٫12666 مقابل الريال الواحد 7٫89514