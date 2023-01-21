Icon

27 وظيفة للجنسين عبر برنامج العمل عن بعد Icon أمن الوطن خط أحمر.. مروجو مادة الشبو يستهدفون تدمير الشباب Icon أرقام ماركوس أمارال قبل الانضمام للأهلي Icon سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 6 مناطق Icon طلب وجبة من ماكدونالدز فحصل على 5 آلاف دولار بالخطأ Icon صاحب تذكرة فوق الخيال: كنت مستعدًّا للمزايدة حتى 25 مليون ريال Icon وليد الفراج: 5 قنوات أوروبية ستنقل مباريات النصر ولقاءات القمة بـ دوري روشن Icon توقعات بسحب رعدية ممطرة في الجوف للغد Icon قصة ملهمة لشاب عربي جمع ثروة ضخمة بأمريكا Icon حكم مباراة السعودية والأرجنتين يُدير لقاء الأهلي والزمالك Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
السعودية اليوم
حصاد اليوم

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

2023-01-21 الساعة 11:37
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم السبت، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

قد يهمّك أيضاً
Img

انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 بـ 200 ريال للجرام

Img

كيم كارداشيان تشتري قلادة ارتدتها الأميرة ديانا

العملات الأجنبية

اليورو: 4٫08325 مقابل الريال الواحد 0٫24491

الدولار: 3٫75385 مقابل الريال الواحد 0٫26639

درهم إماراتي: 1٫02198 مقابل الريال الواحد 0٫97849

ريال يمني: 0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫69151

دينار أردني: 5٫29240 مقابل الريال الواحد 0٫18895

دينار كويتي: 12٫28435 مقابل الريال الواحد 0٫08140

دينار بحريني: 9٫95916 مقابل الريال الواحد 0٫10042

الريال القطري: 1٫03099 مقابل الريال الواحد 0٫96994

الدرهم المغربي: 0٫36835 مقابل الريال الواحد 2٫71740

الجنيه المصري: 0٫12606 مقابل الريال الواحد 7٫93265

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تاليسكا يواصل تألقه في دوري روشن
آخر الاخبار

تاليسكا يواصل تألقه في دوري روشن

آخر الاخبار
وزير المالية بدافوس: الصين أكبر شريك تجاري...
السعودية اليوم

وزير المالية بدافوس: الصين أكبر شريك تجاري...

السعودية اليوم
أمطار غزيرة وبرد على العاصمة المقدسة والجموم...
السعودية اليوم

أمطار غزيرة وبرد على العاصمة المقدسة والجموم...

السعودية اليوم
إعادة فتح طريق الهدا من الاتجاهين بعد...
السعودية اليوم

إعادة فتح طريق الهدا من الاتجاهين بعد...

السعودية اليوم
السيسي يطمئن المصريين: ليس لدينا أزمة دولار
العالم

السيسي يطمئن المصريين: ليس لدينا أزمة دولار

العالم
معاناة عبدالرزاق حمدالله ضد الهلال مستمرة
الرياضة

معاناة عبدالرزاق حمدالله ضد الهلال مستمرة

الرياضة
زوجة رئيس المكسيك تحرج جو بايدن
العالم

زوجة رئيس المكسيك تحرج جو بايدن

العالم
الجامعة العربية المفتوحة تعلن مواعيد القبول للفصل الدراسي...
السعودية اليوم

الجامعة العربية المفتوحة تعلن مواعيد القبول للفصل الدراسي...

السعودية اليوم