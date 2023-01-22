تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

أسعار العملات

اليورو: 4٫08325 مقابل الريال الواحد 0٫24491

الدولار: 3٫75385 مقابل الريال الواحد 0٫26639

درهم إماراتي: 1٫02198 مقابل الريال الواحد 0٫97849

ريال يمني: 0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫69151

دينار أردني: 5٫29240 مقابل الريال الواحد 0٫18895

دينار كويتي: 12٫28515 مقابل الريال الواحد 0٫08140

دينار بحريني: 9٫95916 مقابل الريال الواحد 0٫10042

الريال القطري: 1٫03099 مقابل الريال الواحد 0٫96994

الدرهم المغربي: 0٫36835 مقابل الريال الواحد 2٫71740

الجنيه المصري: 0٫12606 مقابل الريال الواحد 7٫93265