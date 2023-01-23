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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

2023-01-23 الساعة 9:04
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
المواطن - فريق التحرير

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، صباح اليوم الاثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

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أسعار العملات

اليورو: 4٫09203 مقابل الريال الواحد 0٫24438

الدولار: 3٫75590 مقابل الريال الواحد 0٫26625

درهم إماراتي: 1٫02254 مقابل الريال الواحد 0٫97795

ريال يمني: 0٫01500 مقابل الريال الواحد 66٫65513

دينار أردني: 5٫29529 مقابل الريال الواحد 0٫18885

دينار كويتي: 12٫33584 مقابل الريال الواحد 0٫08136

دينار بحريني: 10٫00025 مقابل الريال الواحد 0٫10000

الريال القطري: 1٫03156 مقابل الريال الواحد 0٫96941

الدرهم المغربي: 0٫37089 مقابل الريال الواحد 2٫69878

الجنيه المصري: 0٫12633 مقابل الريال الواحد 7٫91549

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