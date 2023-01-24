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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

2023-01-24 الساعة 8:52
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
المواطن - فريق التحرير

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

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أسعار العملات

اليورو: 4٫08327 مقابل الريال الواحد 0٫24490

الدولار: 3٫75472 مقابل الريال الواحد 0٫26633

درهم إماراتي: 1٫02222 مقابل الريال الواحد 0٫97826

ريال يمني: 0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫70278

دينار أردني: 5٫29362 مقابل الريال الواحد 0٫18891

دينار كويتي: 12٫29362 مقابل الريال الواحد 0٫08134

دينار بحريني: 9٫95795 مقابل الريال الواحد 0٫10043

الريال القطري: 1٫03123 مقابل الريال الواحد 0٫96971

الدرهم المغربي: 0٫36868 مقابل الريال الواحد 2٫71495

الجنيه المصري: 0٫12569 مقابل الريال الواحد 7٫95591

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