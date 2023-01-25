تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، صباح اليوم الأربعاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

العملات الأجنبية

اليورو: 4٫09171 مقابل الريال الواحد 0٫24440

الدولار: 3٫75445 مقابل الريال الواحد 0٫26635

درهم إماراتي: 1٫02215 مقابل الريال الواحد 0٫97833

ريال يمني: 0٫01500 مقابل الريال الواحد 66٫68751

دينار أردني: 5٫29324 مقابل الريال الواحد 0٫18892

دينار كويتي: 12٫29594 مقابل الريال الواحد 0٫08132

دينار بحريني: 9٫95869 مقابل الريال الواحد 0٫10042

الريال القطري: 1٫03116 مقابل الريال الواحد 0٫96978

الدرهم المغربي: 0٫37135 مقابل الريال الواحد 2٫69544

الجنيه المصري: 0٫12579 مقابل الريال الواحد 7٫94974