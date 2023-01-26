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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫09740 مقابل الريال الواحد 0٫24407
الدولار: 3٫75445 مقابل الريال الواحد 0٫26635
درهم إماراتي: 1٫02218 مقابل الريال الواحد 0٫97830
ريال يمني: 0٫01500 مقابل الريال الواحد 66٫68748
دينار أردني: 5٫29325 مقابل الريال الواحد 0٫18892
دينار كويتي: 12٫30773 مقابل الريال الواحد 0٫08125
دينار بحريني: 9٫95813 مقابل الريال الواحد 0٫10043
الريال القطري: 1٫03116 مقابل الريال الواحد 0٫96978
الدرهم المغربي: 0٫37286 مقابل الريال الواحد 2٫68453
الجنيه المصري: 0٫12563 مقابل الريال الواحد 7٫95988