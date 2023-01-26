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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

2023-01-26 الساعة 8:47
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
المواطن - فريق التحرير

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

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أسعار العملات

اليورو: 4٫09740 مقابل الريال الواحد 0٫24407

الدولار: 3٫75445 مقابل الريال الواحد 0٫26635

درهم إماراتي: 1٫02218 مقابل الريال الواحد 0٫97830

ريال يمني: 0٫01500 مقابل الريال الواحد 66٫68748

دينار أردني: 5٫29325 مقابل الريال الواحد 0٫18892

دينار كويتي: 12٫30773 مقابل الريال الواحد 0٫08125

دينار بحريني: 9٫95813 مقابل الريال الواحد 0٫10043

الريال القطري: 1٫03116 مقابل الريال الواحد 0٫96978

الدرهم المغربي: 0٫37286 مقابل الريال الواحد 2٫68453

الجنيه المصري: 0٫12563 مقابل الريال الواحد 7٫95988

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