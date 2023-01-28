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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

2023-01-28 الساعة 11:26
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
المواطن - فريق التحرير

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم السبت، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

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العملات الأجنبية

اليورو: 4٫08185 مقابل الريال الواحد 0٫24501

الدولار: 3٫75394 مقابل الريال الواحد 0٫26639

درهم إماراتي: 1٫02206 مقابل الريال الواحد 0٫97841

ريال يمني: 0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫70327

دينار أردني: 5٫29252 مقابل الريال الواحد 0٫18895

دينار كويتي: 12٫29751 مقابل الريال الواحد 0٫08132

دينار بحريني: 12٫29751 مقابل الريال الواحد 0٫08132

الريال القطري: 1٫03102 مقابل الريال الواحد 0٫96991

الدرهم المغربي: 0٫36896 مقابل الريال الواحد 2٫71030

الجنيه المصري: 0٫12565 مقابل الريال الواحد 7٫95890

 

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