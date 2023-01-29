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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

2023-01-29 الساعة 8:58
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
المواطن - فريق التحرير

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

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أسعار العملات

اليورو: 4٫08114 مقابل الريال الواحد 0٫24503

الدولار: 3٫75364 مقابل الريال الواحد 0٫26641

درهم إماراتي:1٫02198 مقابل الريال الواحد 0٫97849

ريال يمني: 0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫70863

دينار أردني: 5٫29210 مقابل الريال الواحد 0٫18896

دينار كويتي: 12٫30162 مقابل الريال الواحد 0٫08132

دينار بحريني: 9٫96031 مقابل الريال الواحد 0٫10040

الريال القطري: 1٫03094 مقابل الريال الواحد 0٫96999

الدرهم المغربي: 0٫36905 مقابل الريال الواحد 2٫71225

الجنيه المصري: 0٫12564 مقابل الريال الواحد 7٫95954

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