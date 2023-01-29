أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم أجواء مستقرة على معظم المملكة وضباب وغيوم بـ 5 مناطق توقعات بعودة الدفء مع الحالة الممطرة على معظم المناطق أحمد القندوسي رابع صفقات الأهلي المصري في يناير السعودية تجد موطئ قدم قوي وطموح لها في مجال صناعة أفلام هوليوود أكثر من 450 شابًا وفتاة يشاركون بمهرجان الكليجا ببريدة الفتح يضم خالد الغنام رسميًا من النصر محمد العنزي: جارسيا باق مع النصر لنهاية الموسم وزير الطاقة يبحث مع وزير الاقتصاد الفرنسي الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وزير الرياضة يُتوج باسكال فيرلاين بجائزة سباق فورمولا الدرعية
تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫08114 مقابل الريال الواحد 0٫24503
الدولار: 3٫75364 مقابل الريال الواحد 0٫26641
درهم إماراتي:1٫02198 مقابل الريال الواحد 0٫97849
ريال يمني: 0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫70863
دينار أردني: 5٫29210 مقابل الريال الواحد 0٫18896
دينار كويتي: 12٫30162 مقابل الريال الواحد 0٫08132
دينار بحريني: 9٫96031 مقابل الريال الواحد 0٫10040
الريال القطري: 1٫03094 مقابل الريال الواحد 0٫96999
الدرهم المغربي: 0٫36905 مقابل الريال الواحد 2٫71225
الجنيه المصري: 0٫12564 مقابل الريال الواحد 7٫95954