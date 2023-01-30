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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

2023-01-30 الساعة 8:49
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
المواطن - فريق التحرير

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تباينت أسعار العملات الأجنبية، بمختلف أنواعها، اليوم الاثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

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العملات الأجنبية

اليورو: 4٫08000 مقابل الريال الواحد 0٫24511

الدولار: 3٫75390 مقابل الريال الواحد 0٫26639

درهم إماراتي: 1٫02205 مقابل الريال الواحد 0٫97842

ريال يمني: 0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫70396

دينار أردني: 5٫29247 مقابل الريال الواحد 0٫18895

دينار كويتي: 12٫30056 مقابل الريال الواحد 0٫08132

دينار بحريني: 9٫95954 مقابل الريال الواحد 0٫10041

الريال القطري: 1٫03101 مقابل الريال الواحد 0٫96992

الدرهم المغربي: 0٫36905 مقابل الريال الواحد 2٫71221

الجنيه المصري: 0٫12559 مقابل الريال الواحد 7٫96249

 

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