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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫07066 مقابل الريال الواحد 0٫24571
الدولار: 3٫75401 مقابل الريال الواحد 0٫26638
درهم إماراتي: 1٫02203 مقابل الريال الواحد 0٫97845
ريال يمني: 0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫70197
دينار أردني: 5٫29262 مقابل الريال الواحد 0٫18894
دينار كويتي: 12٫29147 مقابل الريال الواحد 0٫08136
دينار بحريني: 9٫95840 مقابل الريال الواحد 0٫10042
الريال القطري: 1٫03097 مقابل الريال الواحد 0٫96996
الدرهم المغربي: 0٫36855 مقابل الريال الواحد 2٫71591
الجنيه المصري: 0٫12475 مقابل الريال الواحد 8٫01577