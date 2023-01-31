تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

العملات الأجنبية

اليورو: 4٫07066 مقابل الريال الواحد 0٫24571

الدولار: 3٫75401 مقابل الريال الواحد 0٫26638

درهم إماراتي: 1٫02203 مقابل الريال الواحد 0٫97845

ريال يمني: 0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫70197

دينار أردني: 5٫29262 مقابل الريال الواحد 0٫18894

دينار كويتي: 12٫29147 مقابل الريال الواحد 0٫08136

دينار بحريني: 9٫95840 مقابل الريال الواحد 0٫10042

الريال القطري: 1٫03097 مقابل الريال الواحد 0٫96996

الدرهم المغربي: 0٫36855 مقابل الريال الواحد 2٫71591

الجنيه المصري: 0٫12475 مقابل الريال الواحد 8٫01577