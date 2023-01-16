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تفاؤل‭ ‬بزيادة الطلب في الصين

أسعار النفط تقترب من أعلى مستوى في 2023

2023-01-16 الساعة 9:06
أسعار النفط تقترب من أعلى مستوى في 2023
المواطن - فريق التحرير

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تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الاثنين، لكنها استقرت بالقرب من أعلى مستوياتها منذ بداية العام وسط تفاؤل بزيادة الطلب على الوقود في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، بعد إعادة فتح الحدود وتخفيف القيود التي فرضت لمكافحة كوفيد.

خام برنت

وانخفض خام برنت 36 سنتًا أو 0.4% إلى 84.92 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:16 بتوقيت غرينتش.

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وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 79.65 دولار للبرميل، منخفضًا 21 سنتًا أو 0.3% وسط تداولات ضعيفة خلال عطلة عامة في الولايات المتحدة.

أكبر مكاسب

وارتفع الخامان بأكثر من 8% الأسبوع الماضي، في أكبر مكاسب أسبوعية منذ أكتوبر، بعد أن ارتفعت واردات الصين من الخام بنسبة 4% على أساس سنوي في ديسمبر، في حين أدى انتعاش السفر بمناسبة رأس السنة القمرية الجديدة إلى تعزيز توقعات الطلب على الوقود.

وقالت مصادر تجارية ومحللون، إنه من المتوقع أن يؤدي انتعاش الطلب المحلي إلى انخفاض بنسبة 40% في صادرات الصين من المنتجات النفطية المكررة في يناير مقارنة بشهر ديسمبر.

مشتريات الصين

عززت مشتريات الصين من الخام في الآونة الأخيرة وازدياد الحركة المرورية في شوارع البلاد، الآمال في تعافي الطلب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم عقب إعادة فتح الصين حدودها وتخفيف القيود المرتبطة بـ”كوفيد-19″ إثر احتجاجات العام الماضي.

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