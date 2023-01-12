أسعار تذاكر أول مباراة رسمية لرونالدو مع النصر

تترقب الجماهير النصراوية الظهور الرسمي لقائد منتخب البرتغال، كريستيانو رونالدو مع الفريق الأول لكرة القدم، بعد غيابه بسبب عقوبة الإيقاف.

ظهور رونالدو ضد الاتفاق

وانضم كريستيانو رونالدو إلى صفوف النصر في الميركاتو الشتوي الحالي، بعقد ممتد حتى عام 2025، إلا أنه لم يُشارك في أي مباراة رسمية بسبب عقوبة الإيقاف التي كانت موقعة عليه خلال تواجده في مانشستر يونايتد.

وأعلن حساب مرسول بارك الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الخميس، عن طرح تذاكر مباراة النصر ضد الاتفاق، والتي ستشهد الظهور الأول لكريستيانو رونالدو بقميص العالمي.

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد الاتفاق، يوم 22 يناير الجاري، على ملعب مرسول بارك في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

أسعار تذاكر المباراة

وتبدأ أسعار تذاكر مباراة النصر ضد الاتفاق من 35 ريالًا وحتى 8 آلاف و696 ريالًا، وجاءت أسعار المنصة كالتالي؛ 487 ريالًا، 609 ريالًا، 1200 ريال، وصولًا إلى 4 آلاف و348 ريالًا.

ويتوقع أن تشهد مباراة النصر ضد الاتفاق حضورًا جماهيريًا كبيرًا، كونها ستكون المواجهة الأولى لرونالدو، الذي سيسعى لخطف الأنظار ومساعدة العالمي لتحقيق الفوز وتعزيز تواجده في صدارة دوري روشن السعودي.

وقبل مباريات الجولة الـ13، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 29 نقطة، فيما يقع الاتفاق في المركز الثامن برصيد 16 نقطة.